适龄女孩HPV疫苗免费接种迅速推进：四川绵阳等地陆续官宣

适龄女孩HPV疫苗免费接种工作不断取得新进展，四川省绵阳市、山东省德州市临邑县等地近日陆续宣布推进此项工作。

据《绵阳日报》2月19日消息，绵阳市第八届人民代表大会第二次会议主席团2月18日发布的《绵阳市人民代表大会公告》指出，经绵阳市第八届人民代表大会第二次会议表决，确定2022年市级民生实事项目8项，其中第5项为“适龄女孩HPV疫苗接种补助项目”。

另外，山东省德州市临邑县近日也对外宣布，该县1.8万名在校适龄女孩将免费接种HPV疫苗。

据《德州晚报》2月18日报道，2月11日，临邑县卫生健康局、县教育和体育局印发方案，明确自2022年起将在全县推行9至14岁女孩免费接种HPV2价疫苗，保护女性健康。

报道称，这次疫苗免费接种项目，原则上使用国产2价HPV疫苗，由县政府统一组织采购、分发，按照“知情同意、自愿免费”的原则实施接种，接种对象为9至14岁且无HPV疫苗接种史的在校女孩。据统计，目前该县符合接种条件的适龄女孩约1.8万人，政府将投入1400余万元资金。

“目前，该项工作已进入准备阶段，预计4月份开始集中接种。”上述报道提到。

宫颈癌是女性高发恶性肿瘤，是世界范围内公认的威胁女性健康的主要“杀手”，位居全球女性癌症发病率和死亡率第4位，在我国发病率和死亡率呈逐渐升高和年轻化趋势。宫颈癌源于高危型HPV病毒持续感染，是唯一病因明确、可防可控的癌症。

接种HPV疫苗是预防宫颈癌的有效措施之一。世界卫生组织(WHO)在关于宫颈癌的立场文件中，提出接种疫苗对预防疾病的重要性；在《加速消除宫颈癌全球战略》亦指出，消除宫颈癌主要有三个关键措施：疫苗接种、筛查和治疗，提出到2030年实现90%的女孩在15岁前接种HPV疫苗的目标。

在我国，自2020年以来，内蒙古鄂尔多斯市、福建省厦门市、山东省济南市、广东省、四川省成都市、江苏省无锡市和连云港市连云区等地已陆续开展或宣布即将开展HPV疫苗免费接种工作。

今年以来，多地迅速推进适龄女孩HPV疫苗免费接种工作，包括河南省郑州市、河北省石家庄市、海南省、重庆市、福建省在内的多个地方近期陆续宣布即将开展HPV疫苗免费接种工作。