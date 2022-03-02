勾勒老年健康支撑体系：预防、治疗、照护都不能少

约1.9亿老年人患有慢性病，失能、半失能老年人约4000万人，老年痴呆患者约1500万人……我国老年人“长寿不健康”问题凸显，促进健康老龄化刻不容缓。国务院日前印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出加强老年健康教育和预防保健等举措，力求完善老年健康支撑体系。

2021年，全国老龄工作会议要求构建“预防、治疗、照护”三位一体的老年健康服务模式，《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》对完善老年人健康支撑体系作出明确部署。系列要求在此次印发的规划中得到体现。

预防是最经济最有效的健康策略。规划提出，完善健康教育和健康管理，开发老年健康教育科普教材，通过老年健康宣传周等多种活动，利用多种传播媒介普及健康知识和健康生活方式，提高老年人健康素养。

“健康宣传是重要的‘社会疫苗’。”中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心主任吴静说，如今许多老年人主动参与健康改善，对此应积极加以引导，更好地发挥他们“做自己健康第一责任人”的主观能动性。

加强老年健康教育和预防保健，各方都在积极行动。2021年，国家卫生健康委以“关注口腔健康，品味老年幸福”为主题在全国组织开展了一年一度的老年健康宣传周活动；北京市老龄办、北京市卫生健康委和北京协和医院策划编写了《老年健康手册》，从老年疾病和健康管理等多方面帮助老年人应对常见健康问题……

在吴静看来，今后应加强专业性、针对性、持续性、多样性的健康宣传和促进活动，进一步引导老年人本人、家庭、社区主动参与慢病管理活动，同时，帮助老年人避开健康误区。

推动关口前移。规划还提出，实施老年健康促进工程，加强老年人群重点慢性病的早期筛查、干预及分类指导，开展老年口腔健康、老年营养改善、老年痴呆防治和心理关爱行动。

在提升老年医疗服务能力方面，规划提出，加强综合性医院老年医学科建设；推动医疗卫生机构开展老年综合征管理，促进老年医疗服务从单病种模式向多病共治模式转变。规划还明确，到2025年设立老年医学科的二级及以上综合性医院占比达到60%以上。

“老年人的特点决定了解决老年人健康问题不能仅看某个疾病，而是需要以维护功能和生活质量为中心，从整体、多维度、多学科的角度来处理‘老年问题’。”北京协和医院老年医学科常务副主任孙晓红说，因此加强老年医学科建设、提高老年病诊治能力尤为重要。

为满足不少老年人的上门医疗服务需求，规划还提出，支持有条件的医疗卫生机构为失能、慢性病、高龄、残疾等行动不便或确有困难的老年人提供家庭病床、上门巡诊等居家医疗服务；公立医疗机构为老年人提供上门医疗服务。

养老服务和医疗卫生服务是相对独立的两个系统，因此，要满足老年人多方面的需求，就必须深入推进医养结合，整合资源为老年人提供综合服务。

规划提出，鼓励大型或主要接收失能老年人的养老机构内部设置医疗卫生机构，将养老机构内设医疗卫生机构纳入医联体管理；实施社区医养结合能力提升行动；推进“互联网+医疗健康”“互联网+护理服务”“互联网+康复服务”，发展面向居家、社区和机构的智慧医养结合服务。

完善老年健康支撑体系的政策正在陆续出台。近日，国家卫生健康委等部门印发《关于全面加强老年健康服务工作的通知》，提出加强老年人健康教育等十余个方面的具体举措。国家卫生健康委老龄健康司司长王海东介绍，未来还将印发加强失能老年人照护工作等方面的政策文件。