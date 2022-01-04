刘朝晖：接种HPV疫苗和定期筛查是防治宫颈癌的必要手段

近年来，宫颈癌的发病率呈上升趋势，且年轻化趋势愈发明显。对于宫颈癌发病率呈年轻化发展趋势的原因，首都医科大学附属北京妇产医院主任医师刘朝晖教授在人民好医生客户端科普节目中表示，在15至44岁的女性群体中，宫颈癌发病与HPV感染有正向关系。接种疫苗和定期筛查是预防和早期发现宫颈癌的重要手段。

刘朝晖介绍，性传播是HPV病毒的主要传播方式。有性行为的男性和女性，一生中感染HPV的几率高达85%-90%，安全套的使用可以减少HPV感染的风险。但是不能完全阻断HPV的传播，仍有其他传播途径，如：不小心接触HPV污染的物品以后，可能在上厕所或者沐浴的时候将HPV病毒带入生殖器官，造成感染。

目前科学家们已发现HPV有200多种型别，根据致癌性的不同分为高危型别和低危型别。中国宫颈癌患者中，HPV感染的高风险型分别为HPV16、18、58、52。HPV 16和18型约占全球70%的HPV相关宫颈癌的致病原因，HPV 52及58型占比达14.7%，高于全球水平7.4%。低危型别的HPV6、11感染虽然不易导致宫颈癌，但可以导致90%的生殖器疣 ，对患者社会心理及性心理健康造成极大的困扰。对此，刘朝晖强调，低危型HPV也需重点关注。

刘朝晖认为，由于宫颈癌发病与HPV感染关系明确，因此接种HPV疫苗是有效预防HPV感染的第一步，也是预防宫颈癌的关键一步。目前我国共有三种HPV疫苗上市，分别是二价疫苗、四价疫苗和九价疫苗。“价”代表了疫苗覆盖的病毒细分种类，价越高，病毒覆盖面越广。九价HPV疫苗是目前市面上覆盖HPV种类最多的疫苗。三种价型的HPV疫苗适用群体也不一样，如二价和四价疫苗适合9至45岁女性接种，可以覆盖16、18、6、11四种类型的HPV，9价疫苗主要针对16至26岁女性，可以覆盖16、18、52、58等九种类型的HPV。

“HPV疫苗越早打获益越大。”刘朝晖强调，大多数的HPV感染是发生在性生活以后。在女性发生性行为之前接种疫苗，会对成年后感染HPV形成最好的防护效果，所以家长们应尽早让9-14岁的女孩子进行早期HPV疫苗的接种。

对于大龄女性或者已经感染HPV的人群，刘朝晖建议，如果年龄在45岁之前，身体情况正常，没有疫苗接种禁忌症的话，同样建议进行HPV疫苗的接种。人体免疫力在40岁以后会逐渐变弱，此时通过免疫系统自动把HPV清除掉有一定的困难，提前接种疫苗对抵挡HPV的感染至关重要。

另外，刘朝晖补充，定期筛查仍然重要。接种疫苗能够抵挡HPV感染的发生，但是不能用接种疫苗来替代宫颈癌的筛查。定期筛查是唯一能早期检出宫颈癌病变的方法。

2020年，世界卫生组织发布了《加速消除宫颈癌全球战略》。刘朝晖介绍，该战略计划在2030年实现90、70、90的目标，即90%的女孩在15岁之前完成HPV疫苗接种，70%的妇女在35岁和45岁之前接受高效检测方法筛查，90%确诊宫颈疾病的妇女得到治疗。如果成功实施疫苗接种、筛查和治疗这三项措施，到2050年，可以减少40%以上的新发病例和500万相关死亡病例。他号召社会各界携起手来，普及HPV疫苗的广泛应用，积极开展宫颈癌筛查，促进治疗规范化，加速迈向消除宫颈癌的目标。