冬春交替，警惕心脑血管病

气温骤变容易引发心脑血管疾病。3月开春，气温逐渐回升，但天气时寒时暖，气温波动大。

青岛市疾控中心微信公众号近日发文提示，季节转换时节通常是心脑血管病的多发季节，春季昼夜温差大，对心脑血管系统都会有影响。预防心脑血管疾病，要根据气温变化，适时添减衣物；合理饮食、适量运动；规律服药，及时就诊。

心脑血管病泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生缺血性或出血性疾病。

青岛市疾控中心提示，预防心脑血管疾病，老年人的居室保持适宜的温度，避免忽冷忽热，减少血压波动及心绞痛发作。

同时，适当体育锻炼，增强心脏运动耐量。活动量应因人而异，特别是有心脏病的患者要在专业医生指导下选择合适的运动方式。

另外，戒烟限酒，清淡饮食，选择低盐、低脂、高纤维素饮食，保持排便通畅。切勿随意自行停药或加药，用药调整还需向医生咨询。一旦发生胸闷胸痛头晕等不适症状，应及时到医院就诊，以免耽误病情。（记者孙红丽）