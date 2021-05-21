世界高血压日：科学防治高血压 提升健康管理认知水平

5月17号是世界高血压日。为提高社会公众对高血压防治的重视，人民网·人民健康邀请中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院心内科教授霍勇与诺华制药（中国）总裁张颖做客人民健康大讲堂，分享心血管疾病防治及药物创新话题。

心脑血管疾病是全世界公认的影响人类生命健康的重大疾病，我国心脑血管疾病的发病率和死亡率一直居高不下，给社会带来了沉重的负担。实践证明，以生活方式干预和危险因素防控为核心的心血管病科学预防，可有效延缓或避免心血管疾病的发生。

加强心脑血管疾病防治 提升大众健康管理认知

“在过去的30年，中国的心脑血管疾病的发病率和死亡率均呈上升趋势，心血管疾病所造成的危害体现在发病率高、致残率高、致死率高，而我国社会却面临知晓率、控制率、治疗率均低的现状。”中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院心内科霍勇表示，随着我国人口老龄化和居民生活方式的改变，心血管疾病已成为威胁我国人民生命健康的重大公共卫生问题，然而大众的预防意识却远远不足。

在《健康中国行动（2019-2030）》提出的15项重大专项行动中，心脑血管病的防治是重要一环，而高血压则是心脑血管病防治中的重中之重。当前，以高血压防治为抓手，将有效推动我国心脑血管疾病防治进程。立足我国社会现状，公众应如何更好地进行自我健康管理呢？

“每个人都是自己健康的第一责任人，做好管理应该从自我做起，除了定期体检外，公众还可以通过改变生活方式，去除不利于身心健康的行为和习惯，如限盐、控制饮食、适当运动、戒烟等，降低心血管疾病的风险。”霍勇认为，心血管疾病的管理是慢病管理的长期过程，既需公众提高健康管理意识，更需国家从健康战略层面给与支持，通过加大政策和资金投入、改进药物审批流程、完善国家医疗服务、公共卫生服务体系，建立以“防治结合”为核心的新型心血管疾病的防治体系，实现医疗、医药、医保“三医”联动，从而长期有效地控制高血压、高血脂、高血糖等疾病的发生。

此外，他还强调，未来的疾病管理，要整合商业保险等各种社会资源，进一步提升慢病管理保障水平。

心血管疾病防治体系的建设，需要社会多方协力、多管齐下。值得一提的是，除相关部门政策扶持、媒体科普健康知识、医院升级诊疗体系外，药企也发挥着不容忽视的作用。

“我们从2017年开始就和中国健康联盟携手打造心衰规范治疗中心，经过三年多的努力，已有超过1600家医院注册，其中有400多家医院通过认证，帮助管理40多万名的心衰患者。”诺华制药中国总裁张颖表示，乘着大数据时代的“东风”，借力互联网数字技术，诺华与腾讯公司联手推出了一款人工智能心衰疾病管理工具“护心小爱”。它依托于微信小程序，让病人通过图文、语音等方式，随时随地进行交流互动，获得健康疾病管理、饮食、运动等多方面的知识。

推进医药创新研发 助力健康中国建设

近年来，中国新药研发相关政策法规频出，新药研发获得了诸多红利。伴随着国家对新版医保目录的推进、创新药鼓励政策的颁布以及仿制药一致性评价政策的贯彻实施，中国高血压药物市场也迎来了创新大潮，一批疗效显著、价格合理的国产高血压药物在形成进口替代效应的同时，也将促使中国医药研发行业朝着更加规范化和集中化的方向发展。

当前，随着我国医改的不断深入，越来越多的创新药搭载中国速度进入寻常百姓家。对于如何能让创新药物该更好地惠及基层患者，霍勇和张颖也给出了各自的看法。

“若要真正造福基层患者，我国还需进一步完善公共卫生医疗服务体系，即以创新的理念和手段，建立创新的模式。”霍勇指出，创新的理念是以疾病为中心到健康为中心的战略转移，创新的手段便是尽快引进新的药物，发挥医生在医学创新中的主体作用，建立完善的创新生态链体系，最终实现创新的模式。

张颖认为，可及性和创新性就像一枚硬币的两面，相辅相成才能让更多患者获益。在她看来，要让患者用得上、用得起高效、安全、可支付的创新药，就要客观评估创新药的价值，从药物研发、注册、定价、医保、准入乃至供应链等多个环节施策。

“这两年来，医保的改革让创新药的动态准入变成了可能。以诺华公司为例，我们从2017年开始就积极参与了国家医保谈判工作，在2020年有5款创新药进入了医保。随着医保降价，我们也希望能够以价换量，惠及更多的基层患者。”张颖表示，良好的知识产权保护体系是创新药发展的巨大推动力，它激励着国内外的创新药企进行大胆尝试、创新，甚至挑战高难度疾病，便于我们创造出更多的创新药品。