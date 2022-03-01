英国计划“与新冠病毒共存”引担忧

日前，英国首相约翰逊宣布，英格兰地区将实施“与新冠病毒共存”计划，于2月24日终止所有针对新冠肺炎疫情的限制。该计划自宣布以来争议不断。专家指出，尽管英国试图通过此举恢复经济，度过“英国历史上最困难的时期之一”，但该计划遭到医学界普遍反对。

质疑声一片

英国此次公布的“与新冠病毒共存”计划显示，2月24日起，英国不再要求新冠病毒检测呈阳性的人员进行自我隔离，密切接触者追踪也将结束。4月1日起，包括有症状者在内的公众免费核酸检测将结束，政府将仅为年长者和易感人群保留免费检测。

新加坡《联合早报》称，“与新冠病毒共存”计划，将使英国成为首个允许确诊患者照常上班、上街购物和使用公交系统的国家。约翰逊表示，防疫重点将从政府干预转为个人责任，“以后英国的新冠病毒检测水平将‘低很多’。”

对此，医学界质疑声一片。美联社援引英国政府医学顾问的话指出，各国对新冠病毒仍有许多未知，约翰逊政府的决定过于冒险。南安普顿大学迈克尔·海德博士表示，约翰逊的计划是“一系列鲁莽政策中的又一新例”，应该保持戴口罩和自我隔离。

面对质疑，英国政府表示，将保留一部分监测系统和应急措施，以应对新的新冠病毒变异毒株。

换汤不换药

在全球疫情形势尚不明朗的情况下，英国为何要在此时冒险推行“与新冠病毒共存”计划？

对此，中国人民大学国际事务研究所所长王义桅对本报分析称，第一，英国一贯相信社会达尔文主义，希望以此为机会淘汰所谓的“低端人口”；第二，在“盎格鲁-撒克逊”模式下，私人资本主义盛行，英国医疗系统在疫情反复中濒临崩溃；第三，英国经济高度依赖于金融服务、虚拟化等行业，期望以开放刺激经济复苏。

还有分析认为，约翰逊此举存有私心。美联社称，约翰逊实施新防疫计划，目的是讨好保守党议员，试图推翻其对政府防疫措施效率低下的认识。

其实，英国抗疫逻辑换汤不换药。早在2020年3月，英国首席科学顾问帕特里克·瓦朗斯在接受英国天空电视台采访时便称，约60%的英国人将需要感染新冠病毒，以使社会对未来的疫情具有群体免疫。约翰逊也曾暗示：“要做好失去所爱之人的准备。”

王义桅分析，从集体免疫到“与新冠病毒共存”计划，前者是由于对新冠病毒恐惧而行的无奈之举，后者是寄希望于病毒在传播链条中自然降低毒性。所谓积极主动选择的手段，其实都是医学界与政客间的博弈。

打击更严重

英国此前的群体免疫计划惨遭失败。据英国《金融时报》网站报道称，英国一项新冠调查报告显示，英国早期的“群体免疫”策略是一次“公共卫生失败”。

近日，英国300多名医务和科学人士发出公开信，要求政府解释“取消所有新冠病毒防控措施”政策的科学依据。公开信表示，该政策没有坚实的科学依据，但几乎可以肯定的是，新政策会增加病毒传播，并对研究新的病毒变异株造成障碍。

此外，有分析指出，取消所有限制会削弱英国对未来更致命菌株的防御能力。停止对人们进行检测和隔离提供支持，将对穷人造成更严重的打击。

“在全球经济遭受疫情严重冲击的背景下，英国宣布‘与新冠病毒共存’计划，目的是开放经济，试图抢先对全球供应链进行新布局。但目前来看，‘与新冠病毒共存’计划对英国经济拉动力有限。”王义桅分析，“从技术层面来说，在没有任何限制措施的情况下，国家放开会极大地增加新冠病毒的感染率和致死率，短期内将对英国医疗系统带来更大压力。”