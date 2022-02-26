国家卫健委：近一周 15个省份报告新增本土确诊病例

人民网北京2月26日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍疫情防控和疫苗接种工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，全球新增新冠肺炎确诊病例连续四周下降，但部分周边国家和地区新增病例仍快速增长，随着全球人员流动增加，“外防输入”面临更多挑战。

"近一周，15个省份报告了新增本土确诊病例。"米锋表示，要快速响应，抓住聚集性疫情处置早期关键“窗口期”，坚决果断采取各项防控措施，尽快实现“社会面清零”；要狠抓重点人群、重点场所、重点环节防控举措落实，切实把疫情扩散风险降到最低。

德尔塔和奥密克戎变异株叠加流行

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，近期，国内疫情呈现点多、面广、频发，德尔塔和奥密克戎变异株叠加流行的特点。具体情况如下：

从各地疫情情况看，北京、天津、山西、上海、山东、福建厦门、黑龙江鸡西近日检出感染者都是隔离管控或闭环管理人员，疫情进一步扩散传播风险较低。

江苏苏州疫情近日新增感染者主要来自管控人群，疫情整体处于下降趋势，社区传播风险逐步下降，当地正持续加强封控区和管控区的管理。

辽宁葫芦岛疫情近日病例数有所增加，这种持续拖尾状况，需要警惕疫情的反弹和进一步的扩散。

黑龙江黑河、云南红河疫情感染者均集中在当地，存在不同传播链条，目前感染来源仍在调查，疫情存在传播扩散风险，当地正进一步排查感染者活动轨迹，加强风险人员筛查和管控。

云南临沧疫情近日新增病例集中在当地某中学，需要尽快转运隔离全体师生，加快重点区域核酸筛查工作，防止疫情在校园和社区进一步扩散。

广东深圳疫情点多面广，传播链条复杂，社区传播和外溢的风险较高，东莞近日新增的感染者主要分布在某个工业园，该区域人口密度较高，广东相关地市正加强风险人员排查管控，加快推送协查信息，防止疫情进一步扩散。

四川成都、广西防城港疫情存在进一步传播扩散风险，当地正加快风险人员的排查和管控工作，防止疫情外溢。

湖北武汉疫情已波及北京、山东、河北、上海等省（市），各地正抓紧追踪管控风险人员，加快外溢人员排查速度，防止疫情进一步扩散。

内蒙呼和浩特市疫情目前仍处于高位平台期，但社区传播扩散风险有所下降，当地正全力加强对社区筛查病例的处置和封控区等重点区域的管控，进一步落实各项防控措施。

吴良有表示，从我国疫情防控经验来看，现行的防控措施应对奥密克戎变异株是有效的，关键在于落实“四早原则”，压实“四方责任”。国家卫生健康委将指导正在发生疫情的地区，加快组织重点区域核酸筛查，加强流调排查，及时规范隔离管控风险人员，落实落细各项防控措施，确保疫情形势总体平稳。

相同技术路线的疫苗不属于序贯免疫

针对序贯加强免疫接种，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，序贯免疫是采用不同技术路线的疫苗，通俗说是不同类型的疫苗，按照一定的时间间隔和一定的剂次，为了预防效果的提高或者进一步降低严重的不良反应风险，所采取的一种接种策略。

王华庆表示，过去预防接种，尤其是儿童的预防接种在接种的过程中绝大多数都是使用同一种类型的疫苗完成全程免疫。当然也有一些序贯免疫的情况，像儿童接种脊髓灰质炎疫苗，以前的时候，全程的4剂次都是用减毒活疫苗，后来随着疫苗供应的到位，尤其是新产品的到位，现在采用了序贯免疫的程序，包括前两针打灭活疫苗，后两剂用减毒活疫苗，两个不同技术路线的疫苗在一个儿童接种程序中有所体现，这就属于序贯免疫。

“新冠病毒在发生变化，怎么提高现有新冠疫苗效果呢？世界卫生组织有相关建议，我们国家也在考虑，所以提出了序贯免疫的程序。”王华庆说。

那么，接种两个厂家的新冠灭活疫苗算是序贯加强免疫吗？对此，王华庆表示，专业上来说，相同技术路线的疫苗，只不过厂家不同，灭活疫苗这次打一个厂家，第二次、第三次打另一个厂家，其实都属于灭活疫苗，都是相同技术路线，不属于序贯免疫。

王华庆表示，在序贯免疫启动之前已经完成了加强免疫，也就是用相同技术路线的疫苗完成了加强免疫的群体，根据目前规定，后续不用再进行序贯免疫了。

王华庆进一步表示，简单来说，目前的序贯免疫是建立在灭活疫苗免疫的基础之上。如果前期打了两针灭活疫苗，按照规定间隔6个月以上打了第三针灭活疫苗，这种情况下采用的是相同技术路线的加强，后续不需要采用序贯免疫来进行加强。

“现阶段，18岁及以上人群，假如说他打了两针灭活疫苗，第二针又超过了6个月，这种情况下可以选择不同技术路线的疫苗进行序贯免疫，也可以选择相同技术路线的灭活疫苗来进行加强免疫。”王华庆说。

疫苗接种仍然是疫情防控的关键手段

会上，吴良有介绍，截至2月25日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗31亿1462.2万剂次，疫苗接种总人数达到12亿6930.2万，已完成全程接种12亿3454万人，完成加强免疫接种5亿5472.8万人，其中60岁以上老年人新冠病毒疫苗接种覆盖人数达到2亿1991.1万人，完成全程接种2亿1106.6万人。

“近期国内多地出现新冠肺炎疫情，在这里我们也强调疫苗接种仍然是疫情防控的关键手段，我们在此向大家呼吁，请符合条件的人员尽快完成新冠病毒疫苗加强免疫，请60岁以上特别是80岁以上的无禁忌的老年朋友积极主动接种疫苗，为保护自身身体健康、为尽快控制疫情贡献力量。”吴良有表示。

“大家都知道新冠肺炎流行已经持续两年多了，病毒也在发生变化。但是这个病毒给老年人，尤其是年龄更长者带来了重症和死亡的高风险。”王华庆介绍，世界卫生组织有相关的统计，在奥密克戎株流行期间，全球一周报告发病的最高峰接近2400万，是之前其他变异株流行的最高峰的4倍。所以传染性是非常强的。在奥密克戎株持续流行期间，通过监测研究发现它对老年人造成重症和死亡的风险还是非常大的。基于这样的情况，1月份世界卫生组织再次强调，现有的新冠病毒疫苗重点是减少严重疾病和死亡，以及保护卫生系统。

王华庆表示，在老年人群当中，疫苗的接种率和其他人群相比相对还是较低。最近香港卫生防护中心传染病处公布了一个数据，在前期死亡的病人当中，年长的人占了大部分，其中接种疫苗的病死率只有0.03%，没有接种疫苗人群的病死率是0.54%，两者相差18倍。

“所以我们还是建议，对于老年人来说，没有接种疫苗的或者没有打加强针的，按照有关规定，符合条件的都要尽快完成全程疫苗接种或完成加强针的接种。”王华庆说。