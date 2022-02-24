节后复工 你的肠胃还适应吗？

体重暴涨？教你八招做到简易“轻断食”

元宵节过完了，冬奥会也看完了，咱们看看是谁吃胖了？上秤一看，许多人难免惊呼一声，不过呢，现在补救还来得及。怎样兼顾美食和身材呢？比起鲁莽的节食，轻断食或许更实用，也更容易坚持下来。这里就给大家准备八个“轻断食”招数。

第一招：主攻三餐，控制零食

如果用餐时已经吃饱，就没必要再吃很多零食了。三餐主食+肉类+蔬菜的组合吃到正常饱，并不会令人快速发胖，多吃零食才是更大的麻烦。零食多半以糖、油、淀粉为主要原料，体积小，热量密度高，而且营养价值低，长上身的都是松软肥肉。

第二招：餐前垫饥，放慢进食

有研究表明，在用餐前半小时吃少量食物，如一个水果、半杯酸奶、1杯豆浆或牛奶等，能有效降低正餐时的食欲，避免饮食过量。如果自己是个实在控制不住筷子的人，可以考虑采取这个方法。细嚼慢咽更能体会到食物的美味，又避免饮食过量。

第三招：多挑骨刺，增加蔬菜

尽量多吃那些看起来比较“费事”的食物。比如需要啃的鸭头啊，需要挑刺的鱼尾啊，需要去壳的虾蟹啊，多拿些到盘子里慢慢吃。再多吃些蔬菜，少吃些“硬菜”，就不容易吃过量了。

第四招：主食清淡，减少煎炸

食物热量很大一部分是来自于煎炸食品和油酥食品。炸的年糕、米糕、韭菜盒子、春卷，以及油酥饼、烧饼、火烧、各种酥点等，既含淀粉又含大量油脂，是经典的高热量食物。

这些食物每天不要超过一款为好，吃时也要选最小份。煎炸和油腻的菜肴也少吃点。这样，饭菜的热量就不至于爆棚了。

第五招：避免饮料，换成淡茶

除了饭菜的热量之外，还有很大一部分热量来自于用餐时喝的饮料和汤品。很多人认为只要少喝酒就好，其实甜饮料的热量也是相当可观的。

一纸杯200毫升的甜饮料或纯果汁就含有约80-100千卡的热量。那些乳白色的“奶汤”和表面漂着油的汤，含脂肪的量也不少。

如果把它们换成淡茶、菊花茶、大麦茶、无糖柠檬水等饮品，这些热量就省下来了。

第六招：早餐清淡，喝粥吃菜

午餐和晚餐如果餐食太丰富，又不能不吃，那就在早餐上打主意。不妨喝些小米粥、燕麦粥，吃点蔬菜水果，降低脂肪和蛋白质食物的摄入量，让胃肠和肝胆得到喘息的机会。

第七招：多做家务，增加步数

保持身材的要点是吃动平衡。既然吃多了，那就得增加体力活动，把多吃的热量消耗掉。

即便坚持不了去健身房，可以走路、跑步、做操，还可以做家务、扔垃圾、取快递，或者带孩子在门口玩、打扫卫生、收拾屋子……随便做哪个都能增加热量消耗。

第八招：适度断食，及时休息

如果真的吃多了，可以挑比较轻松自由的日子，做一个轻断食，只吃其他日子四分之一的热量。比如说，三餐只喝稀粥加上少油烹调的蔬菜。只要休息一天，因为过食而感觉疲劳的身体就能舒服很多。

以上八招，总有几招适合您。肠胃炎、胆囊炎、胰腺炎等的发生，很多都是因为饮食不节而引起的，如果真能有健康饮食的意识，遵循以上忠告，这些事情就不会发生了。对于多数日常饮食节制的健康年轻人来说，过年期间在饮食上略有放松也不用担心。比如说，就算吃两次甜食、吃几次油炸大菜，但仅限于节日期间的几天，并不会一下子胖几斤。其他时间健康饮食、坚持运动就够啦。

文/范志红

（中国营养学会理事，中国科协聘科学传播首席专家）

消化不良？教你“揉+茶饮+中成药”调养三妙招！

受访专家：应急总医院中医科主治医师 陶睿

在接连经过元旦、春节、元宵节等佳节的各种聚餐，享受完各种不到逢年过节都不轻易拿出来烹饪的美味佳肴之后，您是否或多或少地出现腹胀、反酸、嗳气、胃痛、不思饮食等消化不良的症状呢。

《素问·痹论》：“饮食自倍，肠胃乃伤。”中医理论认为：胃主受纳，脾主运化，胃气降则和，脾气升则健，若饮食不节，或过食油腻，脾胃运化不及，则成食积内停，致中焦气机受阻，故见脘腹胀满，嗳气吞酸，不欲饮食，甚则疼痛。

为了让您在节后尽快进入到最佳的工作状态，应急总医院（原煤炭总医院）中医科主治医师陶睿为大家推荐几个养胃消食的好方法：

按摩人体穴位

进行手法调节

1.揉内关：内关穴位于手腕内侧，距离手腕横纹约三横指（三个手指并拢的宽度）处，在两筋二指并拢的宽度处，在两筋之间取穴。用拇指揉按，定位转圈36次，两手交替进行。

2.揉足三里：足三里穴位于外膝眼下三寸（四个手指并拢的宽度），胫骨外侧约1横指处。以两手拇指端部点按足三里穴36次。

3.按摩腹部：两手交叉，以肚脐为中心揉按腹部，顺时针36圈。

自己制作健康代茶饮

1.麦芽山楂饮

组成：生麦芽15g、山楂15g、陈皮9g。

服用方法：煎煮或开水冲泡后饮用。

功效：行气消食，和胃开郁。

2.萝卜蜂蜜茶

组成：白萝卜120g、绿茶5g、蜂蜜20g

服用方法：白萝卜捣烂取汁，绿茶开水冲泡5分钟后取汁，混合后加蜂蜜调匀，加热饮用。

功效：降气和胃，清热导滞。

适当吃点中成药

1.保和丸

组成：山楂、半夏、茯苓、神曲、陈皮、连翘、莱菔子。

主治：食积内停、脘腹胀满、嗳腐吞酸、不欲饮食等症。

方解：本方出自元代《丹溪心法》。方中山楂善消肉食油腻之积，为君药。神曲善消酒食陈腐之积；莱菔子善消谷面痰气之积，共为臣药。半夏、陈皮行气化滞，和胃止呕；茯苓健脾祛湿；连翘清热散结，共为佐药。诸药合用，使化食积，清郁热，畅气机，健脾胃，因其药力和缓平稳，故称之为“保和”丸。

2.越鞠丸

组成：香附、川芎、苍术、神曲、栀子。

主治：胸闷、腹胀、嗳气、咳痰等症。

方解：本方同出自《丹溪心法》。立方本意为疏解“六郁”证，即气、血、湿、火、痰、食等六种郁症的合称。郁，是壅遏不通畅或郁结不舒。方中香附疏肝解郁，以治气郁，为君药。川芎辛香，活血祛瘀，以治血郁，为臣药。栀子清热泻火，以治火郁；苍术燥湿运脾，以治湿郁；神曲消食导滞，以治食郁。三药共为佐药。虽言六郁，但皆由气郁所致，治疗当以行气解郁为主，使气行则血畅、火清，气畅则湿化、食消、痰除。

若使用上述方法症状仍不缓解，建议您到医院进行进一步诊治。