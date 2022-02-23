新冠疫苗作用多大？为何启动序贯加强免疫？权威专家详解疫苗接种热点

新华社北京2月22日电（记者董瑞丰、徐鹏航）近日，经国务院联防联控机制批准，国家卫生健康委开始部署新冠疫苗序贯加强免疫接种，打第三针时可采用与前两针不同技术路线的新冠疫苗。

已接种疫苗究竟有多大作用？为何启动序贯加强免疫接种？年初岁尾在我国不同城市发生数起疫情，近期国务院联防联控机制公布了相关数据，为此提供重要参考依据。

由德尔塔变异株引起的疫情中，陕西共报告2000多例感染者，重症发生率约为2.2%；郑州和许昌两地共报告499例感染者，重症发生率约为3.4%。

“之前重症发生率平均为7%。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣介绍，疫情处置中的管控措施和治疗手段相近，导致重症风险下降的最主要变量就是疫苗接种率。

截至今年1月20日，天津、河南安阳两地由奥密克戎变异株引起的疫情共报告感染者759例，其中仅有4例重症病例，重症发生率不到0.6%。

研究发现，这既有奥密克戎变异株引发症状较轻的缘故，也有加强免疫的很大功劳——数据显示，密接人群完成基础免疫和加强免疫的突破感染率分别为22.6%和6.0%。

加强免疫可使奥密克戎变异株的突破感染率显著降低。邵一鸣说，这些数据表明，我国新冠疫苗对奥密克戎也是有效的，加强免疫的效果更加突出。

2022年1月6日，在安徽农业大学新冠疫苗接种点，医护人员为师生接种新冠疫苗加强针。（新华社记者黄博涵 摄）

据介绍，对于变异性强又很难对付的病毒，还会采用序贯免疫的方式接种，即交替接种不同技术路线的同种疫苗。

目前，世界卫生组织支持灵活的同源疫苗和异源疫苗接种计划。对于考虑异源接种方案的国家，推荐采用与首剂接种不同技术路线的新冠疫苗进行后续剂次接种。

邵一鸣介绍，采用新冠疫苗序贯加强免疫接种主要有两个目的：一是不同疫苗之间可以优势互补，二是不同人体质不一样，可能对某一类疫苗产生的副作用多一些，采用不同技术路线疫苗接种可以规避副反应。

“研究数据表明，同源加强免疫和序贯加强免疫，都能够进一步提高免疫效果。”国家卫生健康委疾控局副局长吴良有说。