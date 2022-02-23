缓解新冠肺炎 免疫过度激活有了新进展

记者2月21日从中国科学院昆明动物研究所获悉，近期该所在特异性抑制炎症体缓解新冠肺炎免疫过度激活及感染小鼠肺部病理改变研究方面取得重要进展。《柳叶刀》旗下综合性子刊《E生物医学》发表了这一成果。

先天免疫系统过度应答失控，是新冠肺炎的主要病理机制之一，由此导致的强烈炎症反应和细胞因子风暴会损害肺、肾、脑等器官。研究显示，先天免疫重要分子NLRP3在新冠病毒感染患者的组织中存在激活现象，且激活水平与新冠肺炎病情严重程度呈现一定的相关性，但激活后的NLRP3炎症体在新冠肺炎病理特别是炎症反应中的确切作用尚未明确。

针对这一问题，中国科学院昆明动物研究所研究员曾健雄、姚永刚和国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心高级工程师李明华等人，利用小鼠模型，探索了NLRP3炎症体激活在新冠病毒感染过程中的作用，以及对其采取药物干预的效果。

通过构建小鼠感染模型，研究人员发现，NLRP3敲除能有效降低新冠病毒感染后肺部的病毒载量水平、病理改变与免疫细胞浸润及炎症因子表达水平。

随后利用ACE2转基因小鼠开展的研究发现，给予NLRP3炎症体特异性抑制剂MCC950的处理，可有效降低小鼠感染新冠病毒后的肺部病毒载量、肺部病理、免疫细胞浸润和炎症因子表达水平。结果证实，NLRP3炎症体在新冠肺炎病理发生过程中发挥了重要作用，针对该靶点的抑制剂、免疫调节剂的单独或组合使用，将有望为治疗新冠肺炎相关免疫过度激活紊乱提供科学依据。