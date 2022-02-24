儿童运动成人化，当心“抢跑”不成反伤身

儿童的身体解剖结构和发育特征与成年人不同，因此在进行体育锻炼时，家长要从儿童的身体实际情况出发，选择适合的运动项目，让孩子在专业人员的指导下进行科学锻炼，才能收到良好的效果。

——李庆雯 天津体育学院社会体育与健康科学学院教授

小儿“科”

◎本报记者 陈 曦

“双减”政策落地的第一个寒假，体育培训班十分火爆，许多培训机构都推出了一些成人化的儿童运动项目，如少儿蹦床、少儿攀岩、少儿跑酷等，这些项目受到了一些家长的欢迎，有些家长不惜付出数千元至上万元的培训费。

对此，天津体育学院社会体育与健康科学学院教授李庆雯表示，儿童的身体解剖结构和发育特征与成年人不同，因此在进行体育锻炼时，家长要从儿童的身体实际情况出发，选择适合的运动项目，让孩子在专业人员的指导下进行科学锻炼，才能收到良好的效果。

孩子参与“网红”运动屡受伤

在网络搜索引擎上，输入“少儿攀岩”“少儿蹦床”“少儿跑酷”等关键词，会跳出许多条培训广告。

“攀岩能提高身体的柔软度与协调感”“跑酷是时下风靡全球的时尚极限运动”“蹦床是扩展孩子思维的绝佳工具”……这些“高端、大气、上档次”的宣传词，使不少爸妈觉得让孩子尝试这些运动特别酷。

在视频网站上、朋友圈里，也有人频频秀出孩子参加这些运动培训和比赛的照片、视频。“4岁小孩挑战12米高专业攀岩墙”“4岁男孩蹦床成功做出前空翻”……相关视频在网上颇受欢迎，评论区里家长的留言也是一片赞美声，而且儿童年龄越小，获得的关注和评论就越多。

还有一些家长认为，孩子只有练好“童子功”，才能不输在起跑线上。

随着越来越多的低龄儿童参与这些培训，有关儿童出现运动损伤的报道也逐渐增多，如“9岁娃练5年拉丁舞致半月板撕裂”“6岁儿童训练跑酷致小腿骨折”等。

天津医院运动损伤与关节镜科主任医师曹建刚介绍，常会有因练习蹦床而导致膝关节半月板韧带三联损伤的儿童前来就诊。儿童关节囊比较松弛，而且平衡能力很差，特别是学龄前儿童，剧烈运动时特别容易伤到膝关节等部位。

儿童体育项目不应过早成人化

毋庸置疑，体育锻炼对于儿童成长至关重要。儿童处于生长发育期，体内新陈代谢旺盛，身体机能具有较大的发展潜力和可塑性。经常参加体育锻炼，有助于儿童及青少年体质的增强以及意志品质的塑造。

“然而，儿童的体育锻炼项目不应过早成人化，儿童有其生长发育的规律，他们的生长发育具有连续性、程序性、不均衡性和相互关联性等特点，同时也存在个体差异。”李庆雯说。

“与成人相比，儿童骨骼的水分和有机物较多，无机盐较少（磷酸钙、碳酸钙），因而富有弹性，不易骨折，但骨骼硬度小、易变形。儿童的肌肉含水量较多，蛋白质、脂肪、无机盐较少，肌肉细嫩，与成人相比，收缩力较弱、耐力差、易疲劳。儿童的关节面软骨相对较厚，灵活性和柔韧性较成人好，牢固性却相对较差，在外力作用下较易脱位。”李庆雯说。

李庆雯表示，儿童身体不同位置的肌肉，其发育程度也不一样。在进行蹦床、跑酷这种对于翻腾技术要求较高的运动时，需要用到身体多部位的肌肉，如果肌肉力量跟不上，很容易造成膝关节、肘关节和踝关节的损伤，稍加不慎，还会造成骨折，因此不适合儿童参加。

“此外，不同年龄段的儿童，其适合的运动强度、内容等也有所不同。”李庆雯介绍，比如，儿童不宜过早进行高强度力量性训练，否则容易造成骺软骨损伤。

抓住敏感期让锻炼事半功倍

“作为家长首先应鼓励孩子多运动，促进他们的健康成长。”李庆雯指出，同时家长们也要了解孩子生长发育的规律，根据自己孩子的年龄阶段和特点，帮助他们选择合适的运动项目。

“儿童生长发育是有敏感期的，其又被称为关键期。”李庆雯表示，每种运动素质的发展几乎都有一个较快的时期，抓住某种运动素质发展的敏感期，因势利导地进行训练，就能更快发展这种素质，以达到事半功倍的效果。

在孩子幼儿前期（1到3岁）和幼儿期（3到6岁）早期阶段应该注重身体全面性锻炼，因此比较适合参加体能锻炼。

李庆雯介绍，儿童体能锻炼是近年来发展起来的培训项目，它会根据不同发育阶段，设计动作模式，其可以提高儿童的运动表现，促进儿童的体质健康，预防儿童在生长发育过程中的姿势异常（如脊柱侧弯等），还能够培养儿童的运动兴趣和习惯。

儿童体能培训一般是按照年龄段（从3岁开始，每隔1到1.5岁一个年龄段，至12岁）来设计运动内容，有的培训机构最低可接收2.5岁的孩子参加体能训练。

年龄偏小的孩子只能进行简单的协调平衡练习（如爬行等），或参与徒手的集体小游戏。3到6岁这个阶段的体能训炼课程，会逐步开始进行全面锻炼，比如神经募集能力、灵敏协调能力、肌肉力量和爆发力等，以基础的动作模式练习和动作技能练习为主。

对于3到6岁的孩子，可以参加一些专项入门的锻炼。比如，4到5岁的孩子可以开始接触球类运动中的拍球、基础运球等。

“一般不提倡3到6岁的儿童以专项练习为主进行运动，片面追求单项训练成果，忽略身体发育特点。若训练强度过大，致使身体不能适应而产生伤病，会影响儿童的生长发育和健康成长。”李庆雯表示，不能为了儿童身体某一方面的发展，而忽略了另一方面的发展，这样不符合儿童生长发育的规律。

6岁以上的儿童可以选择的运动项目就比较多了，特别是在上小学后，可以结合体测报告，有针对性地进行练习，并根据儿童的身体素质特点去选择专项练习。“家长在选择专项练习时，还要看孩子的兴趣爱好，同时关注具体的锻炼环境条件、教练资质等，以进行综合考量。”李庆雯提醒。