孩子开学了早餐怎么吃？中疾控：最少要保证三类食材

俗话说：早上要吃好！健康又美味的早餐，是一天学习、生长发育的重要保障。孩子开学了，早餐该吃多少？又该如何准备呢？

对此，中国疾控中心微信公众号发文指出，早餐毕竟只是三餐中的一餐，因此早餐的能量不易过高，占到全天的30%最为合适。孩子吃的太多、太少、或者不吃早餐都不利于他一上午的学习，而且还会影响午餐的食用情况，久而久之，容易引发肥胖。

中国疾控中心介绍，一顿健康的早餐“食材丰富”是基本的条件。那么都要有哪些食材呢？“如果孩子的早餐中以下这四大类食材都出现了，当然是最好的，否则最少也要保证三类食材。”

谷薯杂豆类

这类食材多以主食形式出现，比如米饭、面包、面条、红薯、玉米粥等等。很多肥胖孩子的家长为了控制孩子的体重，往往直接省掉了早餐中的主食，其实这样做是不对的。因为主食中的碳水化合物是大脑运转的唯一能量来源，不吃主食的孩子，一上午都会感觉到困倦、疲乏，影响听课效率。所以家长们不要去掉早餐的主食，而是要科学的选择，合理的食用。

蔬菜、水果、菌藻类

这类食材的种类非常丰富，营养也特别丰富，他们富含维生素、矿物质、膳食纤维等等，而且还可以起到调节晨起胃口的作用。这么好的食材却恰恰是我们早餐中最容易忽视的部分。所以，各位家长要多多留意在早餐中补充这类食材，特别是深色的蔬菜和多彩的水果。

禽、畜、肉、蛋类

这一类多是为孩子们提供蛋白质的食材，一般来说都是孩子们喜欢的食物，所以家长要注意早餐中不要让孩子吃多了。

大豆、奶及坚果

大豆、奶及坚果，也包括奶制品、大豆制品，如酸奶、奶酪、豆浆、豆制品等。（记者孙红丽）

资料来源：中国疾控中心 制图：孙红丽