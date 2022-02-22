四部门：3月1日起，不同医疗机构间的检查检验结果互认

人民网北京2月22日电 （记者张文婷）从前，每换一家医院就要重复再做一次检查的现象屡屡受到患者诟病，如今，这一问题将得到彻底解决。

近日，国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、中央军委后勤保障部卫生局联合印发了《医疗机构检查检验结果互认管理办法》（以下简称《管理办法》），明确医疗机构应按照“以保障质量安全为底线，以质量控制合格为前提，以降低患者负担为导向，以满足诊疗需求为根本，以接诊医师判断为标准”的原则，开展检查检验结果互认工作。《管理办法》自2022年3月1日起施行。

《管理办法》要求，检查结果是指通过超声、X线、核磁共振成像、电生理、核医学等手段对人体进行检查，所得到的图像或数据信息；检验结果是指对来自人体的材料进行生物学、微生物学、免疫学、化学、血液免疫学、血液学、生物物理学、细胞学等检验，所得到的数据信息。检查检验结果不包括医师出具的诊断结论。

检查检验结果互认标志统一为HR

《管理办法》提到，满足国家级质量评价指标，并参加国家级质量评价合格的检查检验项目，互认范围为全国。满足地方质量评价指标，并参加地方质控组织质量评价合格的检查检验项目，互认范围为该质控组织所对应的地区。不同地区通过签署协议，共同开展检查检验互认工作的，应当由有关地区卫生健康行政部门共同组建或者指定质控组织开展相关工作。参加相关质量评价并合格的，互认范围为协议地区。

《管理办法》明确，医疗机构检查检验结果互认标志统一为HR。检查检验项目参加各级质控组织开展的质量评价并合格的，医疗机构应当标注其相应的互认范围+互认标识。如：“全国HR”“京津冀HR”“北京市西城区HR”等。未按要求参加质量评价或质量评价不合格的检查检验项目，不得标注。

《管理办法》指出，医疗机构及其医务人员应当在不影响疾病诊疗的前提下，对标有全国或本机构所在地区互认标识的检查检验结果予以互认。鼓励医务人员结合临床实际，在不影响疾病诊疗的前提下，对其他检查检验结果予以互认。

对于患者提供的已有检查检验结果符合互认条件、满足诊疗需要的，医疗机构及其医务人员不得重复进行检查检验。

同时，医务人员应当根据患者病情开具检查检验医嘱。对于符合互认条件的检查检验项目，不得以与其他项目打包等形式再次收取相关费用。

检查检验结果存在六种情况医院不互认

当检查检验结果出现哪些问题时，患者需重新再做一遍检查？

《管理办法》规定有以下六种情形：一是因病情变化，检查检验结果与患者临床表现、疾病诊断不符，难以满足临床诊疗需求的；二是检查检验结果在疾病发展演变过程中变化较快的；三是检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的（如手术、输血等重大医疗措施前）；四是患者处于急诊、急救等紧急状态下的；五是涉及司法、伤残及病退等鉴定的；六是其他情形确需复查的。

《管理办法》要求，医疗机构及其医务人员应当加强医患沟通，对于检查检验项目未予互认的，应当做好解释说明，充分告知复检的目的及必要性等。