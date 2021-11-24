外卖早餐也要营养丰富 95后成“点外卖”主力

当代“下厨困难户”有增无减，从豆瓣“炸厨房”小组的红红火火便可窥见一斑。外卖的出现不仅解决了年轻上班族的吃饭问题，在吃的口味和种类方面，也提供了更多健康选择。

外卖时段趋向全天候

2021年，外卖的消费时间段从午、晚高峰向全天扩展。《2020-2021年中国外卖行业发展分析报告》显示，在外卖种类不断完善、配送时间愈加快捷、商家营业时间不断延长等多种因素的影响下，外卖的消费时间从中餐、晚餐趋向全天候。虽然午餐、晚餐依旧是外卖高峰期，但已经不仅限于这两个时间点了，早餐、下午茶、夜宵等时间段也有越来越多的人点餐，甚至在春节这样的传统节日，人们也更接受外卖这一行为。

调查显示，外卖餐饮店步入了更多的下沉市场用户以及60后、70后用户。各城市类型中，四线及以下城市用户增长明显高于一、二、三线城市，四线及以下城市中，95后及60后的用户均增长迅速，一线城市中，70后用户月均订单数量首次超过5单，成为名副其实的高黏性用户。

90后95后早餐也外卖

在90后、95后的带动下，外卖早餐的人群快速增长，并且早餐中肉类、水产、蛋类消费量和膳食占比增高。《互联网餐饮外卖消费营养健康趋势洞察》显示，2021年，预计中国互联网餐饮外卖市场交易规模将达到9340亿元。95后消费占比从2018年的35.6%上升至2019年的41.8%，成为外卖消费主力。女性早餐、下午茶消费更多，男性则在晚餐、夜宵方面开销更大。外卖人群早餐消费呈现较快的增长趋势，90后、95后早餐外卖增长最多。

吃外卖不光要填饱肚子，也要营养均衡。根据外卖膳食构成可看出，肉类、水产、蛋类消费量和膳食占比均有逐年增高的趋势，与当前我国居民膳食结构相吻合。其中，肉类消费结构变化不大，以禽肉、畜肉为主，肉制品、内脏血为辅。海鱼和淡水鱼消费占比涨幅较大，水产制品消费占比降低，优质蛋白供给有所改善。

女性比男性吃得更健康

不同年代人群对外卖食物的选择有所不同。90后更爱谷薯和蔬菜，70后更爱肉类、水产和蛋类，90后、80后对奶、豆、坚果的喜爱超过70后。

不同性别人群的外卖膳食结构也不尽相同。女性偏爱水产、蔬菜、水果和坚果，外卖消费更接近膳食指南推荐。相较女性，男性更爱肉类，对肉制品、油炸薯类的偏好更加明显。

对外卖点餐依赖性越高的人群，越应该注意食物多样性、膳食结构合理性以及对营养的需求。外卖如何吃得健康？健康指引提醒外卖“爱好者”：适量谷薯，粗细搭配；蔬果足量，多彩组合；鱼禽蛋肉，优质蛋白；少选制品，炸烤有控；天天奶豆，强壮体格；食物多样，健康基石；按需点餐，分餐公筷；自备餐具，绿色环保。(陈斯)