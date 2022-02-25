初春时节这样做 九招护好心和脑

人民网北京2月25日电 （记者乔业琼）初春，气候多变。心脑血管病人身体受冷空气刺激，血管骤然收缩，极易导致血管阻塞，血流供应中断，血液流通受阻，使血管内的毒性物质不易排出，从而诱发心脑血管疾病。

高危人群警惕这些症状

患有高血压、长期吸烟、熬夜、压力大，饮食不平衡、少运动、血脂异常、糖尿病、慢性肾脏病、代谢综合征、睡眠障碍患者都是心脑血管疾病的高危人群，在冬春交替时节要特别注意防范。

脑出血前多无预兆，往往突然发生，若出现以下症状需警惕，请及时就医：

1、剧烈头痛或长期头痛突发加重，尤其伴有严重恶心呕吐，或颈背部疼痛等；

2、突发肢体麻木、无力、口角歪斜等；

3、突发说不出来话，或说话含糊，或听不懂别人说话等；

4、视物模糊、眼部胀痛和重影等；

5、原因不明的困倦或神志不醒，躁动，尤其伴大小便失禁等；

6、突发的头晕、视物旋转，晕倒在地，意识模糊或昏迷。

做好这几点预防心脑血管疾病

1、稳定血压，防止血压的反跳及过度波动；

2、调整情绪，保持乐观，避免精神紧张和情绪激动；

3、清淡饮食，多吃水果、蔬菜、豆制品，配适量瘦肉、蛋、鱼，少吃动物内脏，忌烟酒；吃饭七成饱。

4、保持大便畅通。（用力排便，腹压升高，血压和颅内压均升高，可导致血管破裂）；

5、防寒保暖，户外活动不宜晨起过早，过度运动；

6、注意劳逸结合，合理安排工作，坚持适当体育锻炼，保证足够睡眠，避免过度劳累和剧烈运动。

7、严格遵医嘱规范用药，勿随意更换调整用药。

8、老人晨起不要急于下床，要缓缓起身。

9、老人早起饮温开水500毫升，一日三餐外多饮些水，有助于使血液稀释，避免血栓形成。（综合广州日报、陕西日报等）

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