正确运动锻炼益于健康（名医讲堂）

运动可以增强心肺功能、激活免疫系统、改善精神状态，是一项对身体有诸多裨益的活动。让运动成为一种习惯，是健康生活方式的重要内容。

在运动开始之前，不妨认真考虑自己对哪项运动更有兴趣。兴趣是最好的老师，选择一项自己爱好的运动，可以让坚持更容易。

选择运动项目要考虑自身的健康状况和基础疾病。不同年龄的人群要选择与自身心肺功能相匹配的运动项目，例如老年人不宜选择爆发力强的运动项目，糖尿病患者更适合中等强度、有氧代谢多的运动项目。

很多运动爱好者在运动初期表现出极大的热情，不仅运动强度大，而且运动时间长。殊不知，突然大量的运动会让原本平静的身体面临巨大的考验。在局部，肌肉的糖原储备在短时间内无法适应突然增加的运动负荷，大量无氧酵解产生的乳酸堆积影响运动的发挥。现有的肌纤维数量和长度、肌腱的韧性以及骨骼的结构，也难以快速应对陡然增加的力量或速度要求。运动超过了肌肉、肌腱和骨骼的耐受阈值，可引起肌肉、肌腱拉伤或者应力性骨折，特别是在运动前没有进行充分热身活动的情况下，巨大的运动强度甚至会导致各种运动性损伤。

正确启动运动锻炼，可以有效地激活身体潜能，使身体逐渐适应运动强度。遵循人体的生物学及体育锻炼的客观规律，能使自身的运动水平逐渐提高。

每次运动前要进行充分的热身。热身的目的是使身体神经系统、呼吸系统、循环系统、运动系统逐渐进入运动状态。体育运动要求神经系统和运动系统高度默契配合，达到更快的速度和更大的力量。这一运动状态的维持需要呼吸系统和循环系统的通力合作，保障氧气与营养物质的足量供应和代谢废物的及时排出。循序渐进的过程让身体的上述系统逐渐平滑地实现步调一致，可以减少运动中由于各器官功能不匹配带来的不适或疾病，最终达到最佳的运动状态。

运动训练可遵循“超量恢复”原则，在每次锻炼基础上再强化一小步，在接下来的恢复过程中，身体会提升相应的生理功能，以适应更强锻炼水平。

很多人有过运动后第二天开始出现肌肉酸痛的经历，这是一种常见的现象，被称为延迟性肌肉酸痛，常在开始一项新的运动项目或运动强度突然增加后一段时间内出现。延迟性肌肉酸痛会导致关节活动幅度减小、肌肉收缩力量减小，有触痛感。延迟性肌肉酸痛一般出现在运动后12至24小时，24至48小时达高峰，3至7天可自行缓解并消失。

目前尚无有效的方式能治疗延迟性肌肉酸痛，避免其负面影响的方法包括：运动前充分的热身、合理评估自身可接受的运动强度、运动后放松以及制订循序渐进的运动计划等。总之，动则有益，贵在坚持，多动更好，适度为宜。

（作者为北京积水潭医院运动医学科副主任医师）

《 人民日报 》（ 2022年02月25日 19 版）