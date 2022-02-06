不是所有糖友 都适合运动

我们经常劝人要多运动，健康生活在于运动,特别是糖尿病患者，要“管住嘴，迈开腿”。但是，并不是所有糖友都适合运动，今天我们就来说说糖尿病患者运动的注意事项。

还是先来说说运动能为糖友带来哪些好处 运动可以提高胰岛素敏感性，减轻胰岛素抵抗；改善葡萄糖代谢，降低血糖；促进血液循环和心脏健康，改善心肺功能；减轻中度高血压；降低甘油三酯水平；精力充沛，缓解压力；增强肌肉力量和身体灵活性；减少身体脂肪含量，保持体重；减少血栓形成的风险。

这些糖友可以运动 糖耐量减低者；无显著高血糖和并发症的2型糖尿病患者；稳定的1型糖尿病患者；稳定的妊娠糖尿病患者。

出现以下情况的糖友不宜运动 糖尿病酮症酸中毒；空腹血糖>16.8mmol/L；增殖性视网膜病；肾病 Cr>1.768mmol/L；严重心脑血管疾病：不稳定性心绞痛、严重心律失常、一过性脑缺血发作合并急性感染的患者。

运动后需要注意 运动后要仔细检查皮肤、足部及关节是否有损伤，如有损伤应请专业医护人员处理，不得自行处理。

运动后做好记录，观察运动降低血糖的作用，如运动量较大，当天睡觉前最好测试一次血糖。

运动后感到不适，请咨询专业医护人员，对您的运动计划作相应调整。

文/孙萌（北京世纪坛医院）