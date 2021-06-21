专家建议儿童选择运动项目不宜成人化

开设蹦床兴趣班、给幼儿进行“叠罗汉”训练、市场上随处可见的儿童攀岩训练营……记者调查发现，许多培训机构推出了一些成人化的儿童运动项目，练习者低龄化趋势明显。

湖南省人民医院儿科门急诊主任曾赛珍告诉记者，近年来，儿科接诊的运动损伤的患儿增加，其中有儿童在练习蹦床时不幸发生关节严重损伤。需要注意的是，青少年、儿童的骨骼相对于成人骨骼来说更柔软，在进行一些激烈运动时更容易骨折变形。幼童盲目进行蹦床培训容易造成肘关节和踝关节损伤，不建议10岁以下的孩子选择蹦床、“叠罗汉”等运动项目。

湖南省人民医院关节与运动医学科康复治疗师王洪涛建议，对于小学生和幼儿园儿童，应该结合自身生长发育特点，选择一些提升平衡感和灵敏度的运动，如慢跑、跳绳、仰卧起坐、抛球、踢球、丢沙包、健身操等，不宜进行举重等负重训练，也不宜选择拉丁舞、蹦床等成人化的运动项目。

中南大学湘雅三医院儿科副教授陈志衡建议，暑期即将来临，青少年、儿童要格外注意运动安全，不要游野泳，也不要在酷暑时节进行激烈的户外运动，儿童在运动前，要注意热身、运动量和运动保护，以免造成运动损伤。