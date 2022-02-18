蒙牛卢敏放：合力推进全产业链降碳 打造“净零碳时代”

2月17日，第四届消费品论坛（CGF）中国日系列活动在上海举行，约300 名全球知名企业领袖围绕“合力同创 共美未来”的主题开展深入讨论。蒙牛集团总裁卢敏放受邀参会并发表致辞。他表示， 中国乳业的碳中和极具挑战，需要全产业链充分协同，合力打造“净零碳时代”。

蒙牛集团总裁卢敏放

“只有尊重自然、和谐共生，才能实现可持续的繁荣。”致辞中，卢敏放开宗明义地点出消费品行业可持续发展的深刻内涵。在他看来，消费品行业在提供更好的产品与服务的同时，也必须直面气候变化带来的挑战。“一杯牛奶的碳足迹，覆盖牧草种植、奶牛养殖、原奶运输、加工处理、牛奶灌装和储运销售等众多环节。全球食品行业最主要的碳排放均来自购电和自身运营之外的排放，乳业在这个领域碳排放更是达到90%以上，是最难啃的硬骨头。”卢敏放说。

根据联合国粮食及农业组织（FAO）的数据，目前畜牧业的碳排放量约占全球总排放量15%。特别是奶牛，1头奶牛排放的温室气体相当于2头肉牛、14只绵羊、22只山羊或74头猪。卢敏放表示，全球乳制品行业的减碳压力非常巨大。

蒙牛正在全球范围内，携手各地区同行探索乳制品领域的碳中和路径，正在为世界乳业的低碳转型贡献“中国智慧”。近年来，蒙牛持续与FAO、国际乳品联合会（IDF）、全球乳业论坛组织（GDP）等国际机构密切合作，加入“Pathways to Dairy Net Zero（乳业净零之路）”倡议、进入世界可持续发展工商理事会（WBCSD）的“商业自然联盟”。

在双碳背景下，ESG（环境、社会和公司治理）已成为市场评判公司优劣的重要标准之一。而蒙牛的这种不断提高碳中和标准的自我约束和自我激励，也让其在ESG领域获得了诸多赞誉。经过持续努力，2021年蒙牛MSCI评级上调至BBB,以及恒生ESG评级升至A+,均取得了中国食品行业领域最高ESG评级。当年蒙牛还入选国资委央企ESG排名第2。

卢敏放表示：“这是一条充满挑战的艰险赛道，也是一条充满机遇的金光大道，快消行业应当满怀信心、携起手来，合力共创一个‘净零碳时代’”。