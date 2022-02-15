为什么有的年轻人新年总想算一卦

每逢岁末年初，社交媒体上关于新年运势预测的推送就格外火爆。为了在新的一年恋爱顺利、升职加薪、学业有成，不少年轻人希望通过卜卦、占星、看手相、塔罗牌等方式“转运”。“转运”的成本可着实不便宜，“588元测一次流年运势，688元秒一个太岁符”……运气真的可以预测和扭转吗？为什么“算命先生”说的话好像“有点准”？人们在岁末年初借助占卜、算命分析来年运势的行为背后，又有着怎样的心理学原因？

中国科学院心理研究所副研究员王葵说，在某些情况下，人们容易相信命运的存在，比如现实生活中遭遇了巨大挫折，希望尽快走出生活的低谷，或者在一些无力改变的重要事情面前感到力不从心等。在这些状态下，人们会觉得自己的力量很渺小，从而迫切希望得到外界力量的加持。而在新旧交替的时刻，人们更想展望未来，不仅是岁末年初，当换了一份新工作，或者到了生日那天，也会对未来抱有更多期待。这两方面的因素叠加起来，人们就更可能在岁末年初求助于占卜算命。

算命是一种迷信活动，然而很多人算命后却感觉“算命先生”说得“挺准”，这又是什么原因呢？王葵说，这是因为“算命先生”会利用人们关注点的不同，讲一些模糊而笼统的话，并且根据生活经验，借力打力。

王葵举例说，如果仔细观察会发现，“算命先生”通常不会说具体的时间和事件，比如不会说“明天您的上司就会接纳您的方案，并且可能因此给您升职或者加薪”，而更可能会说“你命里有贵人相助”。

王葵解释说，“贵人”是一个很含糊的概念，愿意支持我们的领导或前辈、在学业上指点过我们的恩师、在工作中默默支持我们的同事、在人生艰难时刻陪伴着我们或者给出关键建议的人都是“贵人”。因此，如果不加时间的限定，那么“你命里会有贵人相助”这句话基本上可以套用在每个人身上。类似的话还有“你明年很可能会遭遇一些挫折”。王葵说，事实上，不仅“明年”，我们在生命中每一年都会遭遇挫折，正如那句“人生不如意事十之八九”。

此外，“算命先生”还会说一些关于个性特征或者内部状态的笼统描述，比如“你有时候觉得自己心太软”“你是一个比较善良的人”等。王葵说，绝大多数人都认为自己很善良，人与人之间的差异可能更多在于如何定义善良。有些时候，人们哪怕明知做了一些不善良的事，也会认为自己是由于形势所逼、迫不得已或者有苦衷、有隐情。

王葵在给学生讲课时曾经做过一个实验，她选择了一些非常适用于20岁出头的年轻人的话，每读出一句，就请学生来判断说得准不准，觉得准就举手。比如：“遇到喜欢的异性，你往往不能很从容地表现出自己的魅力”“有时候你难以掩饰自己内心的不安”“有时候你觉得被人理解是一件很奢侈的事情”。超过95%的学生都会一直举着手。

王葵进一步指出，就算命而言，一些话可以从不同的角度来理解，听者选择信哪一方面，其实跟自己当下的状态有关。比如“虽然可能会经历很多的困难，但是见到光明也不是没有可能”这句话，当下比较消极的个体，可能更关注前半句 “遇到很多困难”，而忽略了后半句；而当下比较积极的个体，更可能关注到后半句 “见到光明”。

此外，当一个人去找“算命先生”的时候，往往并没有打算掩饰自己的情绪和生活状态，很容易说出自己的担心和真实情况。王葵举例说，如果个体说出了“医生建议给家属办理出院手续，建议回家度过最后的一段时间”，那么“算命先生”就很容易跟一句“是该准备后事的时候了，不是这个月，应该就是下个月，再拖也不会太久”。这就是“算命先生”根据生活经验，采用的“借力打力”的手段。甚至有时候，他们说出的一些话，可能是结论而不是预测。当一个满脸愁容的女士去跟“算命先生”说自己的儿子谈了5次恋爱都不顺利的时候，“算命先生”就很容易接上一句“他在姻缘上有关要过”。“其实这时候，‘算命先生’所做的都谈不上是预测，仅仅是换一句话说出求助者已经发现的事实。”王葵说。

王葵表示，这两年，每个人的生活都或多或少受到了疫情的影响，而且我们还不知道疫情究竟什么时候结束，在这种状态下，出现一些焦虑、困惑或者迷茫的感受是正常的，尤其是那些受疫情影响较大的个体。“在情绪非常低落的时段，偶尔去查看一下算命的网站，或者花一点小钱算算命并不会产生什么实质性的后果。但是，如果有人利用你当下的焦虑、不安和迷茫，告诉你，如果你愿意花费几千、几万甚至几十万元，他就能在三五天内通过某些方式逆转你的命运，那你最好不要相信，无论他的大旗上写着占卜师、算命先生、命理大师，还是心理咨询师。”王葵说。（夏瑾）