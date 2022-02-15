第二届“人民好医生·金山茶花计划”即将启动公众展示活动

为践行健康中国行动，助力癌症防控工作，在健康中国行动推进委员会办公室宣传组的指导和百济神州战略支持下，人民健康联合癌症防控领域权威专家学者，于2020年12月26日在北京举办了2020首届中国癌症防治年度大会暨“人民好医生·金山茶花计划”启动仪式。大会重点展示推荐了一批致力创新、砥砺前行的中青年医者，引导和鼓励更多中青年医生进行创新性研究，弘扬肿瘤防治医者群体的正能量，线上累计推广量超过1亿人次。

“具松柏之骨，挟桃李之姿。”人民好医生客户端以冷艳争春、傲雪经霜的山茶花形象比喻在肿瘤诊疗发展领域恪守不渝、锐意创新的医学专家们。在首届活动的基础上，第二届“人民好医生·金山茶花计划”固本创新，将于2022年2月16日至2月25日面向公众启动展示活动，重点展示推荐一批在肿瘤防治领域作出突出贡献的中青年专家。活动最终结果将于近期举办的第二届“人民好医生·金山茶花计划”大会上正式公布，敬请期待。

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