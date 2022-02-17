确诊病例持续上升，看柔润苏州如何雷霆战“疫”

截至16日15时，苏州“2·13”新冠肺炎疫情累计报告确诊病例35例，无症状感染者7例；苏州全市共有封控区、管控区和防范区86个。

自苏州市13日发生新一轮疫情以来，近4天内，确诊病例和无症状感染者均呈持续上升态势。

苏州因水而生、因水而兴、因水而盛，水韵造就了苏州柔润绵软的城市品格。眼下，瞬息万变的疫情防控形势，让人们看到了这座城市柔润之外另一张“雷霆面孔”。

2月16日，在苏州工业园区星湾社区群星苑小区，医务人员在对小朋友进行核酸采样。新华社记者 季春鹏 摄

16日起，苏州工业园区启动第二轮全民核酸检测。凌晨4时，2月的苏州依旧寒冷，苏州工业园区娄葑街道星湾社区社工王凤刚开始了一天的忙碌。5时30分，他和其他社工将临时采样点搭建完毕，围挡、登记台、地面一米线、指示牌等逐一安置妥帖后，采样医护人员进场。7时起，居民们分楼栋、分时段有序来到现场，进行核酸采样。

王凤刚的工作是引导5个楼栋的居民分流检测，避免人群聚集引发交叉感染。他在露天采样点和居民楼间穿梭往返，不时提醒居民一些需要注意的细节。尽管穿着厚棉服，又被防护服包裹得圆滚滚，却依然冻得发抖。他说：“在寒风中站久了，手僵得不听使唤，但咬紧牙关也要挺住。”

为尽量遏制疫情内部扩散和外溢，目前苏州范围内共关闭37个离开苏州交通通道（含4个长江汽渡）；设置63个离开苏州交通防控查验点，其中9个物流专用通道供货运车辆通行。通过铁路客运离开苏州的旅客，须提供48小时内核酸检测阴性证明，并检测体温和查验健康码、行程卡，均无异常方可进站乘车。

2月15日，执法人员在京沪高速公路苏州新区收费站查验。新华社记者 季春鹏 摄

记者16日在苏州多个高速公路查验点看到，现场工作人员一一查验经公路驾乘车辆离城人员的核酸检测阴性证明及健康码。每一个查验点前，都设有语音或标牌提示，忙而不乱，未出现车辆积压现象。16日傍晚，在寒风中坚守了一天的高速公路盛泽收费站收费班长钱震东说：“我们要耐心向过往司乘做好解释、劝返工作，确保车辆人员一个不落接受防疫查验后方可通行。”

疫情发生以来，为持续强化民生物资保障，苏州制定生活必需品保供应急方案，优化粮油、肉类、蔬菜、副食品等商品货源组织，累计供应蔬菜8000吨左右、猪肉2000吨左右、粮食1万吨以上、食用油600吨以上，努力满足市民“菜篮子”“米袋子”需求。

位于苏州市吴中区木渎镇的翠坊市集面积近3000平方米，摊位超百家，是附近居民购买生活必需品的主要场所之一。记者看到，市集现场安装了智能测温仪，居民测温后在闸口扫描苏康码即可进入。

菜摊摊主杨茂飞说，蔬菜供应充足，菜价与平时保持一致，“不管是商户还是顾客，心态都比较平稳，没有抢购和囤货。”

病毒无情人有情。32岁的苏州人刘亚琴在姑苏区双塔街道经营着一家网红甜品店。疫情发生以来，她和店员们加班加点赶制甜点，为防疫工作人员送上别样的温暖。

“我们在甜点上写了‘苏州加油’四个字，想让吃的人在甜蜜中感受温柔却刚毅的苏州力量。”刘亚琴说。

苏州市委常委、常务副市长顾海东说，要把疫情防控作为当前头等大事，进一步集合资源力量，采取最坚决果断、最严格有效措施，尽快切断传播链，坚决遏制疫情内部扩散和外溢，努力在最短时间内扑灭苏州疫情。（刘巍巍、林凯）