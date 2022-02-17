抗炎饮食走红，但给身体消炎光靠吃还不够

作为美食大国，中国人在吃方面格外讲究。最近，在社交媒体上许多美食博主都开始介绍一种新的饮食方式——抗炎饮食，声称采用这一饮食方式可增强人体免疫力、降低炎症感染风险，甚至可以减少患癌概率。

中国抗癌协会肿瘤康复与姑息治疗专业委员会副主委、天津医科大学肿瘤医院营养科主任医师王昆在接受科技日报记者采访时表示，不要过分迷信某种特定的饮食方式，多样化的饮食方式以及健康的生活方式才是抵御疾病的最好“武器”。

慢性低度炎症是健康隐形“杀手”

适度的炎症反应是机体抵御外界病原体入侵与清除自身坏死组织的一种正常生理反应，因而对人体是有益的。

“但持续性炎症不可避免地会给机体带来损伤。在日常生活中，常见的炎症，如牙齿发炎、伤口发炎等，都属于急性炎症。”王昆介绍，不过抗炎饮食要抗的炎症并不是这种急性炎症，而是慢性低度炎症。慢性低度炎症是机体在特定免疫原的长期、低剂量刺激下，呈现的非特异性、可持续存在的低度炎症状态。

慢性低度炎症与急性炎症有相似之处，又有所不同。

急性炎症来去匆匆，当病原体被消灭后，炎症很快就能消退。但是持续、稳定、低度的炎症刺激存在时，炎症就会成为一种慢性持续损害而影响周围组织的状态，最终能导致严重的组织损伤，造成一个或多个器官的损害。

“肿瘤坏死因子α、白介素-1和C反应蛋白（CRP）等都是促炎症细胞因子，这些细胞若长期超标分泌，就会使机体处于弱化‘免疫应激’状态。人体长期浸淫在这种环境中，会产生诸多不良影响， 还会提升患心脑血管疾病、癌症、糖尿病、自身免疫性疾病和神经系统疾病等重大病症的概率。”王昆进一步解释，比如慢性低度炎症能造成DNA损伤，引起DNA的突变，从而导致癌症的发生。此外，在动物模型中已被证实，某些炎症因子可以促进动脉粥样硬化和血栓的形成。

慢性低度炎症难以被人察觉感知，而且也并不易通过常规体检发现，因此慢性低度炎症又被称为人类健康的“隐形杀手”。

饮食与慢性低度炎症息息相关

“饮食结构的确与慢性低度炎症息息相关。”王昆介绍，人每天吃饭，肠道在代谢过程中，就会产生炎性递质。如果摄入高油脂和高脂肪的食物，炎性递质就会过度表达，进而导致炎症出现。但有些物质，比如ω-3多不饱和脂肪酸，就可以抑制前列腺环氧化酶的表达，具有抗炎作用。

资料显示，富含饱和脂肪、糖、盐等纤维水平较低的食物在进入肠道后，可诱发炎症和自身免疫反应，这类食物被称为“促炎食物”。而有些食物能改善人体中的炎性生物标志物水平，有助于减轻人体炎症，因此被称为“抗炎食物”。

“像绿叶蔬菜、水果以及一些全谷物，它们富含维生素C、维生素E和矿物质元素硒等抗氧化营养素，这些营养素可增强机体的免疫力，进而减缓慢性炎症的发展速度。同时，它们还含有大量食物纤维，有助于降低血液中某些炎性细胞因子的数量。”王昆说，这样的食物就可被归为“抗炎食物”。

健康的生活方式是抗炎“武器”

“人体是非常复杂的，而且任何疾病的发生都是多方面原因共同促成的。因此抵御疾病，光靠吃‘抗炎食物’是不够的。”王昆表示，要想更好地抗炎，改正如熬夜、吸烟等不良的生活习惯也是非常重要的，因为这些习惯会造成血液中的炎性细胞因子增多。

此外，人的心理健康对身体健康也会造成很大影响，如果长期处于压力之下，伴随抑郁、焦虑、忧愁等情绪，也容易增加人体内的炎症水平、降低免疫能力。“要学会适应环境，保持积极乐观的心态，免疫力才可以更好地发挥它的作用，抵抗炎症。”王昆说。

“同时，不要忽视自身已有的炎性疾病，比如胃炎、肝炎、肠炎等。”王昆解释，有溃疡性结肠炎、克隆氏结肠炎的患者，其患大肠癌的风险会明显增加；长期乙肝、丙肝病毒携带者患肝癌的风险比普通人高很多。

“总之，无论是之前大火的生酮饮食，还是最近蹿红的抗炎饮食，我们不要被各种新奇的饮食名称所吸引，而要明白饮食最终要追求的是健康和多样化。”王昆强调，而健康饮食又是健康生活方式的一部分，在保证健康饮食的同时，我们还要养成良好的生活习惯，如规律作息、坚持运动等，这些都有助于抵御慢性低度炎症。（陈曦）