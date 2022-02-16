国家卫健委发布健康中国行动2021-2022年考核实施方案 将从五维度进行考核

国家卫健委官网截图

人民网北京2月16日电 （记者张文婷）为建立完善健康中国行动考核机制，近日，国家卫健委发布《健康中国行动推进委员会关于印发健康中国行动2021-2022年考核实施方案的通知》（以下简称《通知》）指出，将对全国31个省（区、市）每年开展一次考核。考核指标共26个，分为健康水平、健康生活、健康服务、健康保障、健康环境五个维度。

《通知》指出，考核工作由健康中国行动推进委员会（以下简称推进委员会）统筹领导，推进委员会办公室（以下简称推进办）负责会同专项行动工作组、相关部门具体组织实施。

考核内容主要包括：协调推进机制、监测评估机制、考核评价机制、宣传推广机制、支撑保障机制、把健康融入所有政策情况等。

考核结果由组织实施情况得分、指标水平得分赋权加总构成，按综合得分从高到低划分为优秀、良好、待改进三个等级。

其中，组织实施情况100分。即按照实际完成的工作内容和工作量赋分，侧重考核工作努力程度。通过查阅相关资料，采用按项评价、以项计分的方法进行考核评定并计算得分。未实施或未完成工作目标任务的不得分，部分完成或缺项的相应扣减得分。

考核指标100分，约束性指标以国家2022年目标值为标准，达到目标值为满分，未达到按比例得分；预期性指标以2030年目标值为标准，达到目标值为满分，未达到按比例得分。部分无2030年量化目标值的指标，以达到2025年目标值为满分；个别指标经商相关部门采用纵向历史比较方式计分。

《通知》强调，各省（区、市）和各相关部门不得篡改、伪造或者指示篡改、伪造相关统计和监测调查数据，确保数据的有效性、准确性和结果的科学性、真实性。对存在上述问题并被查实的地区，依法依纪进行处理，并将考核等级直接定为待改进。

《通知》指出，要发挥考核“指挥棒”作用，强化省级党委和政府全面推进健康中国建设主体责任，推动各地健全完善组织推进机制，加大健康中国行动实施力度，加快把健康融入所有政策，形成“大卫生、大健康”工作格局，确保健康中国行动各项任务有效落实、主要目标指标如期实现。