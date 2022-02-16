喊父母回家上班：一道超越亲情的复杂考题

去还是留？每年春节前后，对于那些外出务工的人而言，是一个“敏感”的时期。

据澎湃新闻报道，近日，某市妇联召开“孩子喊父母回家上班”工作调度会，就抢抓春节寒假有利时机，关爱留守儿童、引导留守儿童父母返乡就业的工作进行再部署、再强调。当地妇联认为，“孩子喊父母回家上班”行动取得了一定的成效，但是要让留守儿童父母留得住、扎下根，依然面临很大的挑战。

为呼吁更多留守儿童父母返乡就业，动之以情、晓之以理，是以打“情感牌”为主。然而，对每个家庭而言，外出就业还是返乡就业，是一道牵涉到个人事业发展、家庭收入来源等多个层面因素的复杂议题，最主要的决定因素是对就业预期的权衡和取舍，因此绝非仅靠“情感牌”就能改变。

今年1月，该市妇联在致全市留守儿童家长的信中写道，“为了给家庭和孩子创造更加美好的未来，改善生活条件，你舍下家里的孩子和年长的父母外出打拼，一年难得与家人团聚，陪伴孩子和老人的时间少之又少，孩子也有了另外一个心酸的称呼——留守孩。为促进孩子健康成长，促进家庭幸福安康，促进企业（产业）发展壮大，促进社会和谐美好，亲爱的家长，请你回家乡上班吧！”

妇联的这封信中，的确道出了外出务工者的一些困境。选择离家就业的人士，无论出于何种原因，想必都有自己的难处，例如“陪伴孩子和老人的时间少之又少”就是实情。

不过，这些留守儿童父母之所以离家就业，肯定也作出过权衡。他们外出打拼，大多也是为了个人的发展、更高的收入、未来更好的生活等具体目标。所以，吸引他们回家上班，与家人团聚，最关键的仍然是家庭所在地有合适就业机会和事业发展环境。如果当地经济有起色，就业、创业机会多了，自然会有更多外出打拼者回来发展。否则，如果地方就业机会少，营商环境差，仅靠亲情来召唤，是没有多大效果的。

在当前区域经济发展竞争激烈，各地对人才、人口的争抢加剧的背景下，有关部门言之谆谆地推出“孩子喊父母回家上班”行动，其美好初衷可以理解。实际上，许多劳务输出大省，都很重视返乡人员就业创业，并且推出了一些针对性措施。这些积极举措，相对于不作为，当然是值得肯定的。

多年来，农民工外出务工、大学生毕业就业一般会首选沿海发达地区或一线城市。近年来，由于我国城市化水平逐渐提升, 以及中西部地区经济快速发展，从发达地区返乡就业的人在增多。媒体报道，近年跨省农民工回流趋势加强，超四成农民工在本乡镇内就业，近四分之三农民工在省内就业。除了农民工回流，文化程度较高的大学毕业生等群体，许多人也是从一线城市回流到中西部城市就业，这是一个值得关注的好现象。

促进返乡就业的力量，最主要的来自市场。家乡的产业生机勃勃，能提供优质的就业岗位，外地打拼的游子就会被吸引回来。在这方面，江浙等地一些农村和小城镇表现突出，这与这些地方的电商等新兴产业发展迅速不无关系。此外，武汉、成都等中西部大城市，由于光电子、信息技术等新兴产业蓬勃发展，近年也吸引了不少人才从北上广回流。

当然，除了市场力量，地方政府的“有形之手”仍然可以积极作为。一是，加快培育新兴产业，引导、促进企业做大做强，做大地方经济体量，为返乡人员提供更多更好的工作岗位。二是，做好就业、创业等配套服务，例如，将回乡人才引进、返乡专场招聘等作为常态化措施，为返乡人员和重点企业用工需求积极进行匹配，协助返乡人员在家乡就业。

产业、市场和政府良性互动，相互配合，共同发力，可以为在外打拼族结束漂泊、回流就业起到真正的帮助。（柯锐）