国家药监局：推进化妆品新法规平稳实施 严防严管严控化妆品安全风险

人民网北京1月27日电 （记者孙红丽）据国家药品监督管理局官网消息，1月26日，2022年全国化妆品监管工作电视电话会议在京召开。国家药品监督管理局党组成员、副局长颜江瑛指出，2022年是化妆品监管“能力建设年”。监管部门要坚持稳中求进工作总基调，认真落实“四个最严”要求，全面加强能力建设，推进化妆品新法规的平稳实施，严防严管严控化妆品安全风险。

2021年是我国化妆品监管“法规建设年”，《化妆品监督管理条例》（以下简称《条例》）正式实施，化妆品监管部门围绕依法行政，推进《条例》配套规章和规范性文件制定宣贯，完善监管法规体系。

颜江瑛要求，2022年要把好化妆品监管工作正确方向；支持和引导化妆品产业创新，更好满足公众美丽消费新需求；以高水平治理推动化妆品高质量发展；构建全国“一盘棋”监管格局，确保政策平稳实施。

会议部署了2022年化妆品监管重点工作。一是提升法规保障力，夯实监管基础。加快出台配套办法和牙膏监管系列法规文件；严格监管工作程序、标准、尺度，规范自由裁量权；加大法规宣贯和培训力度。

二是强化风险防控力，推进全链条监管。系统提升审核评价能力，全面提高风险防控能力，强化执法办案能力。

三是完善技术支撑力，提升监管科学化水平。加快标准体系建设，推进化妆品安全评价体系建设，加强智慧监管体系建设。

四是发挥科普引导力，推进社会共治。继续发挥“科普宣传周”的社会影响力，围绕公众关心和监管关注的问题开展科普宣传，继续打造权威宣传主阵地。

五是提升国际影响力，加强全球交流协作。积极参与国际监管政策交流，加强技术领域国际协作，强化双边多边沟通。

六是提高政治定力，持续加强理论武装，深入推进作风建设，大力弘扬担当精神，锻造忠诚干净担当的干部队伍。