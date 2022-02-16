多家方便面品牌否认“涨价”

日前，有消息称包括统一、康师傅等在内的多家方便面品牌近期涨价。北京青年报记者2月15日走访市场发现，被传调价的商品在不同的商超和线下渠道价格相差较大，市场对于提价一事反应不一。在一些实体超市，统一和康师傅等品牌方便面不但没有涨价，甚至在原价的基础上进行促销活动。在采访中，多个商家否认近期接到过相关提价通知。

市场对“方便面涨价”反应不一

近期，业内流传统一方便面涨价通知，自2021年以来，原材料价格大幅上涨，为使速食事业平稳、有序经营，针对速食事业部分产品进行价格调整，涨价产品涉及三款。随后传出康师傅将桶面从4元涨至4.5元；统一袋装方便面的价格从原本的2.5元调整为2.8元；日清则一次性对旗下约180款方便面进行涨价，最大涨幅达到了12%。

北青报记者2月15日走访永辉、京客隆、物美、家乐福、七鲜等商超，以及叮咚买菜、美团买菜、天猫超市等线上渠道，发现同款商品，价格相差不少，市场售价变化不大。以统一老坛酸菜牛肉面为例，其121克×5（袋）的五连包装产品，价格从11.9元到15.9元不等，折合每包价格2.38元到3.18元不等。而康师傅经典红烧牛肉面（桶）106克装的价格从3.9元到5.8元不等。

不仅如此，部分超市还在原价的基础上进行促销，其中统一有多款产品在做买赠活动，在网上有下单满25元减5元的活动。而康师傅部分产品不仅参加超市的满减活动，有的桶装产品还可单独打9折。

对于方便面品牌调价一事，北青报记者也咨询了多家线下商超的工作人员，不少超市工作人员表示并没有接到厂家的提价通知。有超市工作人员称，超市活动大多不一样，有时产品价格会有变化。一些规模较小的便利店表示，一些方便面产品确实已经调过价了。“有的产品换了包装，克重也有细微变化，价格也稍微涨了一些。”某超市相关人士说。

多家方便面商家否认“涨价”

那么，方便面到底有没有涨价？针对此事，北青报记者采访了康师傅和统一有关方面。康师傅相关人士表示，没有收到公司对产品调价的通知。而统一客服也表示，没有发布相关公告，方便面也没有涨价。

北青报记者了解到，本次方便面龙头企业涨价一事，源自上周美银证券发布的报告。该报告称，方便面零售价格于1月上涨，康师傅旗下主要的方便面产品在农历新年后，其出厂价上涨超过10%，统一主要的方便面在更换新包装后，其产品零售价格亦上调约12%。该机构认为，统一或有机会稍后上调出厂价，可能标志着方便面业内近10年首次大幅加价。

事实上，早在去年年底，因为多种原料成本上涨，A股多家米面相关行业上市公司已经完成了一轮涨价。其中，克明食品2021年11月13日发布公告称，鉴于面粉、包材、运输等成本持续上涨，公司将于2021年12月1日起对公司各系列产品上调价格。克明食品相关负责人表示，克明食品旗下的方便面品牌五谷道场也进行了价格上调，但上调幅度不足1%。

北青报记者了解到，方便面产品的主要原材料面粉、棕榈油、糖及PET粒子等，在2021年均有不同程度的上涨。其中，棕榈油涨幅较大。据联合国粮农组织统计，棕榈油等植物油的价格在2021年同比上涨65.8%，2021年12月曾一度回落，但近期重拾上涨趋势。

部分消费者对价格已不再敏感

对于方便面涨价的新闻，网友和消费者的反应也各不相同。部分网友表示，不太能理解方便面涨价，毕竟小麦并没有涨价。也有网友表示，会选择没有涨价的白象、今麦郎等品牌。

而一些线下的消费者对价格问题显然不再敏感。一位在市场选购方便面的消费者表示：“我一般哪款有促销就买哪款，但是具体它原来卖多少钱，我也不太清楚。”另一位消费者表示，现在有很多方便食品、冷冻食品和预制菜，方便面购买的频次大大减少。“有的时候出了新口味买来尝尝，所以价格并没有注意。”

虽然现在部分消费者对于价格不再敏感，但并不代表方便面“困境”已经有所缓解。第二十一届方便食品大会披露的数据，2021年1-5月，中国方便面累计产量为206.5万吨，同比下降了8%。而同期尼尔森数据显示，2021年上半年，方便面行业整体销量下滑了7.7%，销售额下滑了7.3%。

行业数据显示，中国方便面产量在2018年出现断崖式下降，从2017年的1103.2万吨下降至2018年的699.5万吨，并在2019年下降至573.3万吨。2020年，受到疫情的影响，国内方便面一度回温，但2021年再次回落。（记者 张鑫）