辽宁绥中一线疫情防控人员扫描

正月十五，元宵佳节。辽宁省葫芦岛市绥中县，道路两旁张灯结彩，在火红的灯笼和炫目的彩灯映衬下，这座正遭受新冠肺炎疫情侵袭的小城显得空前静谧。在刺骨的寒风中，医护人员、基层党员干部、志愿者等一线疫情防控人员仍坚守岗位，守护着万家灯火里的平静与安宁。

在绥中县封闭管控的农电小区，医护人员安泰红刚刚为3个单元70多户居民做完入户核酸采样，防护面屏上的雾气已经结成了一颗颗小水珠。“从早上8点一直忙活到晚上6点，只有中午能脱下防护服，喝口水、吃口饭。”

“大娘，别害怕，抬头，把鼻子露出来。”医护人员两人一组，6层高的楼爬上爬下，安泰红微信运动步数每天都超过2万步。

2月15日，在绥中县的一个封控社区，身着防护服的工作人员在处理医疗垃圾。新华社记者李昂 摄

“从2月8日被抽调参加核酸采样工作后就没回过家，今天元宵节，也不知道儿子一个人在家能不能吃上元宵。”安泰红说，今天早上乘车路过家门口，她特意给儿子打电话，隔着窗户远远地见了一面，“虽然没能回家过节略有遗憾，但疫情当前，这是我们医护人员义不容辞的责任。”

除了奋战在核酸检测一线的医护人员，基层党员干部也坚守岗位，构筑起了疫情防控的坚固防线。在绥中县中风险封控区盛华园小区所在的工人社区，社区党委书记韩雨瞳正一边用电脑填写报表，一边打电话协调防疫物资，她的声音已经嘶哑，眼睛里布满血丝。

2月15日，在绥中县的一个封控社区，工作人员正在紧张工作中。新华社记者李昂 摄

“社区疫情防控事无巨细，稍有不慎就可能前功尽弃。”韩雨瞳说，疫情发生以来，工人社区40多位下沉干部、社区工作人员和网格员全都投入到疫情防控一线，每天只能睡三四个小时，但没有一个人叫苦叫累。

“社区为每户居民制作了联络卡，指定了联络人，如果居民有采购生活物资的需求，可以随时跟工作人员联系。”在盛华园小区封控卡口，记者看到，一辆运送蔬菜、猪肉和水果的小货车停在卡口，送货师傅把物资从车上搬下来交给卡口内穿防护服的防疫人员。

“小区实行封闭管控，足不出户，居民采购的物资由卡口防疫人员转交给小区内的志愿者，送货上门。”正在卡口驻守的绥中县农业农村局副局长王伟说。傍晚5点，刚刚结束4个多小时值守任务的王伟脱下防护服，在凛冽的寒风中拿起一盒热气腾腾的盒饭，他的两只手已经冻得通红，拿不住筷子。

2月15日，在绥中县的一处核酸采集点，医护人员和志愿者们在凛冽的寒风中持续工作。新华社记者李昂 摄

在与新冠肺炎疫情的“鏖战”中，越来越多的志愿者走上疫情防控一线，点滴微光汇聚。2月8日，绥中县报告首例确诊病例当天，绥中爱心志愿者协会会长张宝奎就收到300多名志愿者的“请战书”。很快，张宝奎就组建起了一支志愿者团队，从事核酸采样登记、防疫物资转运、生活物资配送等工作。

在绥中县的一处物资储备点，记者看到，17名身穿红马甲的志愿者正在从货车上卸下防疫物资。这样的货车一天能来四五辆，20公斤的箱子，志愿者们一天得搬100多箱。“本来我们定了一个排班表，大家轮班，干一天休一天，但志愿者们根本不休息，每天都来，随叫随到。”张宝奎说。

2月15日，在绥中县的一处物资储备点，志愿者们在搬运防疫物资。新华社记者李昂 摄

疫情防控一线的志愿者中，也涌现出越来越多的年轻力量。刘雨舟是大连科技学院的一名大学生，疫情发生时，他正返回家乡绥中参与社会实践，“一听说社区需要志愿者，我第一时间报名，想为家乡做点贡献。”

2月15日，绥中本轮疫情已经进入第8天，防疫仍未结束，坚守仍在继续。（张博群、李昂）