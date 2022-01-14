中医药动漫形象出炉 “灸童”带你走进中医药世界

头顶发髻，腰间“悬葫”，“行走的小针灸铜人”——中医药小使者“灸童”来了，讲述中医药故事，带你走进中医药世界。1月12日，为推动中医药文化传播，让中医药文化更加可视化、通俗化、生活化，中华中医药学会在京举行中医药动漫形象“灸童”和动画片《手指的魔法》见面会，会议由中华中医药学会副秘书长陆静主持。

中华中医药学会秘书长、中医药动漫工作专班组长王国辰在致辞中指出，中医药+动漫对于中医药领域来说是一个全新的尝试，希望通过动漫这种现代、时尚、创新的表现形式，更好地助力中医药文化传播。下一步学会将在中医药动漫形象“灸童”的周边开发、中医药主题动画漫画的系列创作等方面做更多的尝试和探索。

中国动漫集团副总经理陈学会表示，此次与中华中医药学会合作，创作的中医药动画短片《手指的魔法》，创新性地运用新技术、新理念、新表达，传播中医药文化，彰显了中华美学精神。

见面会上揭晓了中医药动漫形象“灸童”。据介绍，“灸童”的设计灵感来源于北宋时期的针灸铜人。随着中国向世卫组织赠送针灸铜人雕塑，这个浑身布满穴位的铜人雕塑，便吸引了全世界的目光。如今，针灸铜人已成为新时代中外文化交流的使者和中医药走向世界的名片。

动漫形象将针灸铜人孩童化、可爱化，赋予其中医药小使者的身份，以及熟识中医药、擅讲中医药故事的特长。在“灸童”身上可以找到很多中医药元素，比如，身体上重要穴位的标记、医家常穿戴的服饰等等，葫芦、背篓等道具也彰显中医药有机天然的感觉，体现中医药文化天人合一的内在精髓。

中国音像与数字出版协会动漫工作委员会秘书长杜都认为，“灸童”可爱、耐看，既有卡通形象的童趣，又有鲜明的中医药特色，以针灸铜人为原型也很有代表性和说服力。动漫是全世界人民都喜闻乐见的一种艺术形式，相信未来“灸童”一定能让更多国人喜爱中医药，也一定会能让更多海外人士认识和了解中医药。

中华中医药学会信息部主任厍宇介绍，“灸童”来自中华中医药学会举办的中医药健康文化精品（动漫）遴选活动。该活动吸引了27个省份的200余家单位参与，共征集作品500余件。经过征集、网络投票、专家评审、公示等过程，遴选出中医药动漫形象、漫画、微视频等优秀作品和人气作品。最终，由深圳融创千万间文化传播有限公司设计的“灸童”成为中医药动漫形象中标作品。

据悉，后续“灸童”还将不断推出动漫内容产品和衍生产品，为中医药知识科普传播、中医药文化走出去等提供新的助力。

当日还进行了中医药动画片《手指的魔法》的首映，该片讲述了主人公晓龙子承父业成为一名中医师，用中医按摩理疗的手法帮助运动健儿迅速从伤病中康复，取得世界大赛冠军的故事。该片后续将通过多种媒体渠道与国内外观众见面。

中国动漫集团发展研究部主任、《手指的魔法》编剧兼导演宋磊表示，影片既是一个接地气的现实题材作品，也有如梦似幻的动画想象力的集中呈现。在创作过程中，团队在中华中医药学会的指导下，不仅多次召开中医药方面的座谈会，还走访调研了国家体育总局运动医学研究所等专业机构，确保片中体现的中医药、运动康复等内容符合实际。动画聚焦中医药“传承”这一主题，把主人公设计为年轻人，一方面是表现每个中医师身上平凡的荣耀，另一方面也想呼吁更多青少年能认识并喜爱中医药。

中华中医药学会中医药文化分会副主任委员兼秘书长、北京中医药大学国学院教授段晓华认为，“灸童”的亮相，能够很好地发挥中外文化沟通的桥梁作用、民众提升文化自信的媒介作用、青少年爱国立志的模范作用、弘扬中华优秀传统文化的标识作用。（刘映）