迈瑞医疗李西廷：为家乡百姓健康和产业发展尽己所能

“宿州是我的家乡，我特别希望家乡的人民生活更上一层楼，向着共同富裕的目标迈进。此次捐赠活动，就是希望能为提高宿州医疗服务水平贡献一份力量，让家乡人民也分享高端科技带来的优质医疗服务。”

春节临近，1月24日，迈瑞医疗董事长李西廷再次回到家乡故土，为宿州市父老乡亲送来了一份“新春大礼”——迈瑞医疗通过当地红十字会向宿州市捐赠了价值4500万元的医疗器械，为当地医疗服务水平提升、满足人民群众就医需求提供帮扶与支持。

情系故土 积极作为助力百姓健康

在脱贫攻坚、乡村振兴的时代浪潮中，迈瑞医疗始终快速响应、积极作为，李西廷董事长也多次回到宿州，帮助支持家乡在医疗、教育、文旅等方面的发展。

早在2017年，迈瑞医疗与宿州市人民政府签订了《医疗产业战略合作框架协议》，五年里，双方携手推进当地医疗设备产业建设，加速宿州高新科技和战略新兴产业发展，推动优质医疗资源下沉，助力公共医疗事业惠及民生。

同年，迈瑞医疗向宿州市捐赠了100台AED（自动体外除颤仪），帮助宿州市政府建设公共医疗急救示范工程，并协助相关部门制定医疗急救人员培养计划，搭建AED急救设备专业培训。随后又在政企协同下，以AED急救为原点，进一步加强宿州市急救体系建设，进行合作创新，守护大众健康。

李西廷表示，此次迈瑞医疗向宿州捐赠价值4500万元的医疗器械，既是以往政企协同、造福人民的一次延伸，也是希望助力家乡医疗高地建设的前瞻布局。

优质医疗资源总体上供给不足、分布不均衡，是我国医疗卫生领域的一个突出问题，也是患者跨区域就医、医疗成本增加的重要原因。宿州市地处鲁苏豫皖四省交界，跨省异地就医的问题较为突出。

“基层地区医疗服务水平得不到提高，患者还是会往大城市、大医院聚集，老百姓‘看病难、看病贵’问题就很难得到解决。”基于这样的考虑，李西廷构想了“建设区域医疗高地，辐射带动整体”这一目标。

他表示，迈瑞医疗将发挥优势资源，助力宿州市医疗高地建设，进而起到辐射、标杆作用，带动整个区域的基层医疗服务水平提升。“未来，迈瑞不仅将积极参与宿州市‘医联体’‘医共体’建设，还将把成熟的智慧医疗方案及方法，推广至全省乃至全国，让医疗高地的优质资源全面向下辐射多个县级、乡级区域，帮助基层医院提升医疗服务水平，造福一方百姓”。

反哺桑梓 企业发展融入乡村振兴

黄河故道旁，一个曾经的贫困县了发生翻天覆地的变化。2020年，安徽宿州砀山县实现了贫困县“摘帽”，全县基础设施和公共服务水平大幅提高，人居环境明显改善，为实现乡村振兴有效衔接奠定了坚实的基础保障。李西廷作为砀山县走出去的企业家之一，长期以来一直关注支持家乡的变化与发展。

2020年12月，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司与安徽省砀山县人民政府签约，迈瑞医疗将投资建设砀山县迈瑞医疗科技产业园。经过几个月的调研和规划，这处医疗科技产业园被定位为迈瑞砀山生产基地，成为迈瑞在全国的主要生产基地之一。

“从某个角度讲，捐钱是比较容易的事。但物质上的帮助，终究是短期的。根本性的帮助，在于扶智。”在李西廷看来，乡村振兴更重要的是产业振兴，只有把家乡的产业做起来，把好的人才培养起来，让家乡生产出来的优质产品长期供应市场需求，才能形成可持续发展的良性循环。

“把产业引进来，相应的配套设施完善好，工作生活环境也提上去，年轻人就更愿意留在家乡、建设家乡。”李西廷介绍，砀山迈瑞医疗科技产业园建设，从厂房到员工宿舍，都是按照高标准来设计施工，尽最大努力让员工工作舒适、生活舒心。此外，李西廷也希望通过这种方式，能让老家的乡亲们更有奔头。“希望产业园能作为一个样板，看看我们下一代的工作生活环境，然后大家一起奔着这个目标去，追求更加幸福美好的生活。”

“要办一件事，有利于各方发展这个事才能办得起来。助力乡村振兴，我们要兼顾社会效益、就业机会、增长税收、优化营商环境以及集团发展等多个方面的支撑。过去的赠予式帮扶，并不是一个健康长久的关系，现在我们融入其中，是一个长期共赢发展的局面。”李西廷说。

责任担当 发挥优势促进社会全面发展

迈瑞医疗自1991年成立至今，始终坚持“普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀”的使命，通过各种方式积极履行企业社会责任。

李西廷介绍，借助5G、大数据、物联网等信息技术手段，迈瑞医疗打造的“瑞智联”“瑞影云++”“迈瑞智检实验室”三大智慧医疗解决方案，能够有效地实现医疗设备间的互通互联及远程协作，打通各个诊室、各个医院、各个地区的壁垒，进一步提升医院一体化诊疗能力，协助推进优质医疗资源下沉，进而惠及更多基层边远地区的患者群体。

被问及企业如何践行社会责任时，李西廷表示，当前，针对老百姓们看病贵、看病难的痛点，在国家医联体、医共体建设的大趋势下，只有医院和医疗器械企业都实现高质量发展，才能够加速优质医疗资源的下沉，提升基层医院的医疗水平，建立群众对基层诊疗水平的信任。

“作为一家与健康息息相关的企业，迈瑞理应担负起维护生命健康的职责和使命，进一步提高我们服务人民、造福人民的能力。”李西廷认为，助力国家乡村振兴战略，要聚力健康乡村建设。迈瑞医疗也将立足区域医联体、医共体建设布局，积极推动优质医疗资源下沉，助力解决老百姓“看病难、看病贵”问题。

企业在发展时得到了国家政策和社会环境的支持，发展起来后应该不忘初心，只有积极承担社会责任的企业，才是最具竞争力和生命力的。“最重要的是把企业战略融入到国家战略中，在自己擅长的领域做到极致。对于医疗企业来说，最大的社会责任就是专注做人民群众需要的好产品。”李西廷说。