提升基层检验能力 “强基层 我们在行动”正式启动

11月27日，由人民网·人民健康主办，迈瑞医疗公益支持的“强基层 我们在行动暨‘迈瑞规范化实验室’百城联动”活动正式启动。本次活动旨在通过基层实验室整体解决方案，全面提升基层医疗机构实验室检测、诊疗、运营管理等能力。活动得到了基层医疗机构的广泛响应。

泸州站现场

四川省卫生健康委员会基层卫生处处长方晓明就基层人才培养和特色专科建设等话题在活动现场进行了分享。他表示，在未来一段时间内要着力解决医疗卫生资源发展不均衡的问题，解决四川基层医疗机构“大而不强”的现状，依托现有中心卫生院逐步建立从地域上、功能上的县域次中心，未来计划建设400个县域医疗次中心，完善和增强基层医疗服务能力。对于基层实验室建设，方晓明表达了质量和标准统一的期望，同时也期望实验室的标准化、规范化建设能得到大面积的推广，更好地为大众健康服务。

迈瑞医疗中国区体外诊断市场部总监王江怀在连线中表示，迈瑞医疗积极参与各级医院的实验室建设，建立了以三级医院为代表的“示范性实验室”、以二级医院为核心的“标准化实验室”、以及此次重点在基层建设的“规范化实验室”，解决产品质量问题，重点是从增强实验室质量控制、以及人才队伍建设、实验室流程的标准化、操作规范化等方面发挥企业的价值与作用。在未来，迈瑞医疗还将进一步完善实验室信息化管理，进一步实现区域检查结果互通互认，在一定程度上实现基层医疗机构可与二级、甚至三级医院检验服务同质化，助推分级诊疗医改政策在基层的实施。

据了解，2019年底，迈瑞医疗推出了“迈瑞规范化实验室”解决方案，通过规范化实验室建设，实现实验室管理体系、检测流程、生物安全等方面的规范化，从而增强基层实验室服务能力和提升其服务质量。自推出以来，已相继在全国近四百家基层医疗机构实验室挂牌。除了提供配备高效精准设备以外，迈瑞医疗还推出了“精益6S”增值服务，从产品定制、流程规划、到实验室日常运行及冷链运输、科研建设，实现检验结果可追溯。

在未来，迈瑞医疗将持续与广大基层医疗工作者协作共进，通过规范化实验室建设，共同实现“强基层”的目标，人民网·人民健康也将会把在“强基层 我们在行动”这一公益主题活动中的优秀事迹与案例进行持续的跟踪传播。