美国单日新冠死亡病例数近4000 白宫被批还在搞"群体免疫"

海外网1月23日电外媒报道称，随着全美新冠住院人数达到历史最高水平，美国在短短24小时内报告了近4000人死于新冠肺炎。分析人士批评，美国政府似乎仍在搞“群体免疫”的策略，并没采取有力措施来挽救生命。

据BNO News援引美国卫生官员的话称，周五（21日）全美共有3896例新冠死亡病例。根据最新数据，在过去7天里，全美新冠死亡病例数增加了14.7%，其中绝大多数由高度传播的“奥密克戎”毒株（Omicron）所致；全美日均新增76万例确诊病例，均系感染“奥密克戎”毒株。此外，新冠住院病例数也达到了历史最高水平，美国疾控中心周四（20日）发布的数据显示，全美近15.9万人正住院治疗新冠；全美每天约有 2.1万例新冠确诊患者入院；重症监护病房有超过2.6万名新冠患者。

与此同时，白宫与各州正在就新冠预防措施（包括疫苗要求）展开政治战争。白宫方面又一次在抗疫方面遭遇挫折，得州的一名联邦法官阻止白宫执行一项要求联邦雇员接种疫苗的行政命令，因该命令要求联邦雇员在接种疫苗与被开除上二选一。分析人士说，本届美国政府采取了前任所奉行的“群体免疫”政策，并没有做出任何努力来阻止病毒的大规模蔓延。（海外网 侯兴川）