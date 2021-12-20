近日，由广东省深圳市公益救援志愿者联合会和深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称迈瑞医疗）主办的“一堂救命课”在深圳市南山书城开讲。在知识讲解、互动问答、动手实操等环节交替中，专业讲师李翔以风趣幽默的语言，把心肺复苏+AED使用等急救常识，传播进每一个人的心中。

迈瑞医疗“一堂救命课”深圳南山书城活动实训现场（受访者供图）

迈瑞医疗相关负责人介绍，2019年至今， “一堂救命课”公益科普系列活动历经三季。今年，该项活动先后走进深圳的演艺场馆、产业园区等场所，为全民进行公益科普，希望在更多需要急救保障的场所播撒守护生命安全的“种子”。未来，这堂救命课还将走向更多需要普及急救知识的地方，让这粒“种子”在更广泛的社会群体中生根发芽、茁壮成长。

迈瑞医疗“一堂救命课”深圳南山书城活动实训现场（受访者供图）

该负责人认为，对于心源性猝死的患者而言，若在“黄金四分钟”内进行心肺复苏并配合使用AED进行电击除颤，其救治成功率将被大大提高。截至目前，迈瑞AED全国装机数量超过10万台，深圳公共场所配置超过5500台，服务于全国90%以上的千万级客流量的大型机场。迄今为止，迈瑞AED在国内已成功救治101例公共场所心脏骤停患者，其中，仅深圳地区就有37名患者成功得救。

该负责人表示，“一堂救命课”的初心，是为了更好地向大众进行“人工心肺复苏+AED”的科普推广。伴随着全民急救意识的提升，“救命课”受到越来越多政府机构、组织与普通民众的信赖和支持。课程总会结束，但每个人的生命守护之心终将永恒。