老年相亲节目，岂是“看一热闹图一乐”

当下，老年相亲节目在各大视频网站持续走热。以吉林广播电视台生活频道的一档老年相亲节目《缘来不晚》为例，它不仅吸引了一大批天天追看的忠实粉丝，而且多期节目还在网络上成为爆款。据了解，该节目最火的一期的全网点击量有1000多万，节目组的官方抖音号每条短视频点赞数大多过万，有的点赞数甚至超过10万。

这些老年相亲节目，直面当代老年人情感生活现状。老年人爱看或是因为感同身受，或是想从中得到经验，年轻人爱看则是因为节目真实有趣。老年相亲节目将年轻人不了解或很少了解的老年人的苦恼、困惑、欲望展现得淋漓尽致，“没有年轻人婚恋节目的粉红面纱，倒让我看到了不脸谱化的老年人与老年生活”。

“执子之手，与子偕老”是每个人对爱情的期待。但与年轻人相亲不同，老年人的相亲没有弯弯绕，见面先聊住房、工资、社保、养老金、子女负担、身体是否康健。“年纪大了只有十几二十年时间，本来就很紧迫，找对象需要时间，等三年再去找三年，60岁就变70岁了。”对时间的珍视是老年人相亲直来直去的根本原因。而就在这样的直来直去中，我们看到了社会转型时期不同观念的激烈碰撞。

见面就说“每月给你500，管你吃喝，你得伺候我”的大爷，与“爱好旅游，想活出精彩晚年生活”的大妈注定无法对上频道；“嫁汉嫁汉穿衣吃饭，虽然老了但也想要7万块钱彩礼，每个月给我3000零花”的大妈，怎么能与“拍照、唱歌、逛街，吃各种美食，每天把日程排满”的大爷擦出火花？在老年相亲节目中，中国几十年所经历的社会价值标准、择偶标准与观念的迭代在此同时体现出来。

城乡差距缩小、接入性鸿沟趋缓，这是今天中国的基本面。年轻人因为教育路径相似、上升渠道趋同，观念的水位大体均衡。而老年人群体，因地域和经历不同，身上留着中国不同发展阶段的时代印记。有人与此刻同步，主张男女平权；有人拘泥于传统，坚持男外女内。凡此种种，不一而足。相亲时的激烈碰撞，正是这些观念冲突的最真实呈现。

从另一个角度来说，正在经历巨大变迁的中国社会，代际关系的紧密程度正发生变化。费孝通先生所说的“反哺”的中国养育模式——“小的时候我养你，等我老了你养我”逐渐改变。今天的年轻人，很少会有“养儿防老”的想法，更多希望孩子们能活出自己的人生，实现自己的成就。而一些思想开明的老年人，也正在接受着这样的观念。

正因如此，“不用儿女养活我们”的老年人在人生的黄昏，为了解决孤独问题而寻求志同道合的伴侣显得尤为顺理成章。有媒体刊文表示，近年来老年人的婚姻需求呈逐年上升趋势。但受传统观念、经济、家庭等因素影响，部分独身老人即使有寻找伴侣的愿望，却常常遭遇一些阻力和压力，不敢找、没机会找。

根据第七次人口普查结果，中国60岁及以上人口占比为18.70%。这部分群体中，有再婚需求、希望寻求生活伴侣的人不断增多。据估算，中国有婚恋需求的中老年人在5000万人以上。社会应该为银发族择偶创造条件、拓展渠道，提供诸如婚姻指导、异性交友信息和婚恋法律咨询等服务，让晚年生活更多一份美好。（作者：张 焱）