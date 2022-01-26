7万中医春节不停诊 优质医疗服务下基层

虎年的脚步越来越近。当下，满足患者在春节期间的医疗健康需求尤其是异地就医需求成为多方需要攻克的一场“硬仗”。

“2021年春节期间，小鹿中医每天都会接到几千位患者的咨询，其中大多数是胃病、肾病等慢病患者，还有出现失眠、脱发、月经不调等常见亚健康症状的患者。”阿里健康小鹿中医CEO梓墨表示，中医长于慢病，患者通常需要持续服药，春节期间很多患者仍有复诊、调药等需求。

今年春节，小鹿中医连续第6年推出“春节健康服务不打烊”活动，超过7万名中医师在线值守，为患者提供健康咨询和复诊服务。其中，30%以上的医生来自三甲医院，覆盖妇科、皮肤科、脾胃病科、风湿病科等50余个科室。同时，还有超过100位执业药师值守一线。

“中药不同于西药，往往一张方子需要十几味中药来组方，因此我们做了充足的准备，不会让患者‘有方无药’。”梓墨表示，小鹿中医的药房中备有1800多种中药饮片，可以基本满足药方的配伍需求，让中药的可及性进一步提升。通过自主研发的智慧药房系统，即便是假期期间，中药也能从设在北京、广州、长春、西安等地的16个调剂中心发往全国各地患者手中。偏远地区的居民也能享受到与大城市居民一样优质的中医药服务。

春节不停诊，平台“温暖”医患两端

医疗资源的不均衡性同样存在于中医体系中。“缺医生、缺好医生”是摆在大部分城市和基层医疗机构面前的共同挑战。

对于大部分寻求中医解决方案的患者而言，其就诊痛点十分集中：中医的患者大多数是慢病患者，患者往往需要以7天为一个疗程持续服药。完成一至两个疗程后还需要医生复诊，根据患者的身体情况重新开方。偏远地区的患者就存在交通不便，无法持续复诊等情况。

而互联网可以为优质中医资源下沉带来新路径，为患者带来更好的医疗体验，即使在春节期间也能让平台的两端感受到温暖。

于润冰（化名）是贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县人，正值16岁花季少女的她被医生确诊为紫癜肾，用中医的说法就是“热毒伤肾”。2020年10月，四处求医的于润冰在成都线下首诊时遇到了三甲医院一位主任中医师。

从贵州省瓮安县自驾到成都至少需要约八个小时、高铁需要三个多小时，路途遥远、来回往返存在诸多不便，于润冰之后选择了以线上问诊调药加线下面诊结合的形式持续找这位医生长期治疗。自首诊以来，患者一直坚持问诊服药，目前各项指标稳定正常，仍继续问诊中。春节期间，于润冰也计划通过小鹿中医平台进行常规复诊和抓药。

来自青海省海南藏族自治州贵德县的张泽成（化名）被长期脱发、斑秃困扰着。偶然的一次，他经人介绍来到湖北省一家三甲中医院，被诊断为脂溢性脱发，中医解释的原因为湿热熏蒸，兼肝肾不足。张泽成自述，服药后“原来脱发区长了些新发，有了效果”。

此后，张泽成继续在同一位医生处坚持治疗。从贵德县到武汉距离超1600公里，路途遥远又求医心切的张泽成春节期间恰好服完药需要调药，因此在线上联系了医生问诊。

在小鹿平台，类似于润冰、张泽成这样的案例并不少见。事实上，在小鹿中医平台医生服务的患者中，半数以上是三线以下城市患者。通过链接医生和患者，小鹿中医平台有效帮助优质医疗资源下沉到基层地区。

小鹿中医作为一个集医生患者管理、远程诊病、为患者送药到家于一体的全流程中医诊疗服务平台，拥有入驻医生人数逾7万名，服务患者人次超800万。2021年8月，阿里健康宣布与小鹿中医融合，将战略版图拓展至互联网中医，也是希望推动技术的力量实现优质中西医资源流动，惠及更多基层患者。

小鹿中医调剂中心的药师正在为患者抓药

推动优质中医资源下沉，惠及基层群众就诊需求

近年来，国家多次发文鼓励大力发展中医药。中医药事业步入了发展的快车道，基层中医药的振兴和发展迎来春天，然而中医药发展也存在现实的困难和瓶颈：中医卫生人才数量不足，基层优质医疗资源缺口较大。

国家中医药管理局发布的《2020年中医药事业发展统计提要报告》显示，2020年，全国卫生技术人员中，中医药人员仅占7.8%。在基层，中医药人才的短缺问题更为突出。在全国中医师中，基层中医师只占了不到三成。

在基层，民众对中医药有着巨大的需求。把优质中医资源下沉到基层，提升中医基层服务能力是推动中医药高质量发展的重要手段和措施。

移动互联网、人工智能、大数据等新技术的发展和普及正在改变人们对医疗的传统认知。当下，互联网成了优质中医药资源走向普惠的助推力量。一个值得注意的现象是，在近年每一项国家中医药发展相关政策中，均有中医互联网化的相关表述。

早在2017年，国家中医药管理局就发布《关于推进中医药健康服务与互联网融合发展的指导意见》，对中医药深度“触网”做出了明确的规划。2018年4月，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，“互联网+医疗”由此步入快车道。

近年来，中医药+互联网发展的政策持续推出。2021年6月30日发布的《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》便明确提出，鼓励提供互联网中医药诊疗服务。

2021年7月，国家发改委等四部门印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，其中提到“支持开展‘互联网+医疗健康服务’，提高中医特色医疗资源可及性和整体效率。”

有了互联网技术的加持，可以大幅提高优质中医药资源的可及性，让更多人“用得上、用得起。”以阿里健康小鹿中医为例，2020年一份对该平台万名主任医师的调查报告显示，除完成本院的日常线下门诊工作外，这些医生总计在线提供了100余万次的额外的诊疗服务，向全社会增加了优质医疗资源的总供给。

随着中医优质资源下基层的工作落地、做实，城乡之间的医疗资源差距也在变得越来越小。