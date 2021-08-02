南京疫情期间暂停部分诊疗服务

1日晚，南京市新型冠状病毒肺炎疫情联防联控工作指挥部发布通告称，疫情期间，该市门诊部(不含医院内部设置的门诊部)、诊所全部停诊，一些专科择期诊疗项目也全部暂停。部分外科检查，患者需持有48小时内核酸检测结果阴性报告方可进行。

据通告，为全力维护南京地区公众身体健康和生命安全，快速有效遏制疫情在南京地区医疗机构发生、扩散，根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》，国务院《突发公共卫生事件应急条例》等有关法律法规的规定，南京市在新冠肺炎疫情期间将暂停以下诊疗工作：

一、南京地区的门诊部(不含医院内部设置的门诊部)、诊所全部停诊。

南京地区的口腔科、眼科、耳鼻喉科、整形(美容)科等专科医院与综合医院内相关专科择期诊疗项目全部暂停，只保留必要的急诊诊疗，并按照相关防护要求严格落实医院感染防控措施。医疗机构开放的诊疗服务，严格执行《关于在新冠肺炎疫情期间全面实行预约诊疗的通知》(苏防救治〔2020〕36号)、《关于进一步强化医疗机构疫情防控工作的通知》(宁防指〔2021〕8号)等规定，实行预约诊疗，分时段就诊。

二、进行胃镜、气管镜、鼻咽喉镜检查前需进行核酸检测，患者持48小时内核酸检测结果阴性报告方可检查。急诊检查应做好必须的防护措施，同步进行核酸检测。

通告要求，所涉及的医疗机构迅速通知已预约的病人暂缓就医，并做好相关解释工作。

通告建议，可选择择期诊疗的患者暂缓去医疗机构就诊。

同时，南京地区互联网医院要全面开展互联网医疗服务，为公众提供咨询、复诊、开药等服务。

根据通告，具体恢复正常诊疗时间将视疫情防控情况另行通知。 (记者 申冉)