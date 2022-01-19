王笑频：发挥中医药防治应急优势 健全中医医疗服务体系

近日，人民健康推出“公立医院高质量发展系列政策解读”节目。在主题为“中医医院如何实现高质量发展”节目中，中国中医科学院广安门医院党委书记王笑频进行了分享。

“《公立医院高质量发展促进行动》文件多次提到中医药，第一项重点建设行动就将国家中医医学中心、国家区域中医医疗中心、省级区域中医医疗中心和中医特色重点医院、中西协同旗舰医院、国家中医疫病防治纳入到建设高水平公立医院网络之中，这是对中医药的高度肯定和期许。”王笑频表示，在抗击新冠肺炎疫情过程中，中西医药协同开展医疗救治。其中，中医药深度介入诊疗全过程，发挥了不可忽视的关键作用。当前，建设中医特色重点医院、中西医协同医院是对国家“中西医并重”号召的响应，也是健全中医医疗服务体系、充分发挥中药治未病的特色优势，推动以“治病为中心”转向以“健康为中心”，满足人民群众对中药、中西医结合治疗需求以及国家医防融合需要的重要途径。

王笑频认为，要发挥中医药在防治应急方面的优势，布局国家中医疫病防治和紧急医学救援基地，关键在于三点：一是深化中医药疫病理论研究、中医药抗疫有效经验总结和临床数据挖掘，科学总结中药防治的疗效成果；二是完善重大传染病中药防治体制机制建设，健全中西协同的疫病防治机制，保证中医药系统专家、技术人员第一时间全面参与公共卫生应急处置；三是严格遵照国家中药管理局印发的《国家中医应急医疗队伍建设与管理指南（试行）》，组建以中医疫病、呼吸、急诊重症、院感防控等专业医护人员为主的国家中医应急医疗队伍。

中医医院的高质量发展离不开专业人才培养。王笑频指出，近年来，国家高度重视中医药人才队伍建设，并发布了一系列政策措施。当前，我国中医药人才规模正在不断壮大，结构布局逐步优化，服务和创新能力也在稳步提升。

县级中医医院该如何发挥自身优势，进一步提升县域医疗服务能力？对此，王笑频认为，县级中医院要注意三方面：一是根据医院所在区域位置、医疗资源情况以及患者的年龄、疾病谱、就医需求、就诊习惯，找准自身定位；二是发挥中医药在“治未病”中的主导作用，将中医优势和健康管理相结合，开展以慢病管理为重点的中医特色服务；三是发挥三级医院的牵头作用，推动优势资源下沉，以优势学科为桥梁，联合县级中医院，打造紧密型医联体，助力基层“大病不出县”目标的实现。

王笑频强调：“中医药领域的发展本身就是一部创新史，在继承基础上不断创新，用科学方法、科学标准，走科学的道路，在跨学科中协同创新、集中攻关，加快推进中医药现代化、产业化发展。”