国家药监局部署2022年工作：全力服务保障疫情防控大局 坚决守住药品安全底线

人民网北京1月26日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，1月24日，全国药品监督管理暨党风廉政建设工作会议以视频形式在京召开。会议指出，当前新冠肺炎疫情跌宕起伏，疫情防控任务依然艰巨繁重；药品安全形势总体稳定，潜在风险隐患仍然不容忽视；医药创新活力竞相迸发，制药强国建设还需久久为功；药品监管能力有效提升，但与监管任务需求仍不匹配。

市场监管总局党组书记、局长张工指出，2022年，全国药监系统要统筹把握药品安全性、有效性、可及性“三重目标”；立足药品监管履职要求，并重抓好药品质量安全和监管队伍廉政安全“两个安全”。

中央纪委国家监委驻市场监管总局纪检监察组组长、总局党组成员杨逸铮指出，要规范投诉举报管理，围绕疫情防控药械产品、集采中选产品、网售药品等持续开展专项治理，推进以案释法、以案普法，加强跨部门执法协调配合，切实解决群众反映强烈的问题。

市场监管总局党组成员、国家药监局党组书记李利对做好2022年药品监管工作提出六个方面要求。一是切实维护药品安全形势稳定，深入开展药品安全专项整治行动，着力把风险隐患化解在萌芽状态。二是全力服务保障疫情防控大局，持续做好疫情防控所需药械的应急审批和质量监管。三是营造有利于医药创新的监管生态，推动审评审批与医药创新同频共振。四是支持和推动中药传承创新发展，加快完善中药审评审批机制，促进中药质量提升。五是提升依法监管的能力和水平，加快完善法规制度，加大执法办案力度。六是加强药品监管体系和能力建设，继续完善药品监管体系，提升技术支撑能力，加快推进监管信息化，大力发展监管科学。

国家药监局局长焦红对2022年药品监管工作作出具体部署。一是全力服务保障疫情防控工作大局，确保新冠病毒疫苗质量和供应，促进新冠病毒治疗药物和疫情防控用医疗器械研发，全面加强疫情防控药械质量安全监管。

二是坚决守住药品安全底线，毫不松懈加强疫苗全程监管，确保通过疫苗国家监管体系评估。持续加强对国家集采中选产品、高风险产品等重点产品和企业的监管。全力防范化解风险隐患，加强“两品一械”网络销售监管，发挥药物警戒的风险防范作用，强化舆情应对处置。始终保持对药品违法犯罪高压态势，深入开展药品安全专项整治行动，畅通联合打击药品违法犯罪的渠道，严格落实处罚到人要求，严厉打击各类违法犯罪行为。

三是全力促进医药产业高质量发展，以《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》为引领，推动全系统能力建设。巩固拓展审评审批制度改革成果，促进中药传承创新发展，扎实推进仿制药质量和疗效一致性评价，持续深化“放管服”改革。全面加强药品监管能力建设，健全完善药品监管质量管理体系、法规制度体系、标准体系和技术支撑体系，大力发展智慧监管，推进更高水平开放及更高质量国际合作。