国家药监局开展药品安全专项整治 加强疫苗等重点产品监管

人民网北京1月25日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，1月24日，国家药监局在2022年全国药品监督管理暨党风廉政建设工作会议上部署深入开展药品安全专项整治行动。会议要求，要毫不松懈加强疫苗、血液制品、特殊药品、植入性医疗器械、儿童化妆品等重点产品监管，着力强化中药饮片质量监管，持续做好新冠病毒疫苗和治疗药物、检测试剂、医用防护服、医用口罩等的质量监管，组织开展专项检查和专项抽查，确保疫情防控药械质量安全。

会议强调，要坚持以人民健康为中心，认真落实“四个最严”要求，严防严管严控药品安全风险，切实保障人民群众用药安全有效。

会议指出，药品（含医疗器械、化妆品，下同）安全责任重大，事关人民群众生命安全，要加大对风险隐患的摸排，通过关联药品抽检、日常检查、不良反应监测等监管信息，摸排潜在安全风险，最快速度、最大限度地控制风险。

要把“严”的主基调落实到方方面面，加大对药品研发、注册、生产、经营、使用各环节的监管力度，重点加强城乡结合部、农村地区和网售药品隐患整治，切实解决群众身边的药品安全问题。要坚持重典治乱、重拳出击，强化行刑衔接、行纪衔接，压实监管责任和企业主体责任，整肃药品市场秩序，严惩重处违法违规行为，全面强化产品全生命周期监管。

会议要求，要深刻认识药品相关违法犯罪行为的危害性，在全国组织开展药品安全专项整治行动，坚持标本兼治、重在治本，突出问题导向、效果导向，通过精准施策净化市场环境，严厉查处违法违规行为。

要牢固树立底线思维、强化忧患意识，加强药品、医疗器械、化妆品网络销售监管，重点针对网络销售处方药、第三方平台责任落实问题加强监管，采取多种方式开展对第三方平台的监督检查，建好用好网络销售监测平台，严厉打击违规网售药品、医疗器械、化妆品行为，进一步加大执法办案力度，集中力量严惩重处一批违法违规案件，形成有力震慑。

另外，要加强同公安、市场监管等部门的协调，完善药品行政执法与刑事司法的衔接制度机制，畅通联合打击药品违法犯罪的渠道，形成强大的执法合力，始终保持对药品安全违法犯罪高压态势，严厉打击各类违法犯罪行为，坚决筑牢药品安全防线。