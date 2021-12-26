广西东兴病例增至17例 国务院联防联控机制工作组赴桂

12月24日7时至12月25日12时，广西东兴市新增本土确诊病例3例，目前现有本土确诊病例17例。东兴市官方25日公布多名病例行动轨迹，涉及酒吧、婚宴、农贸市场等场所。

当天，中国国务院联防联控机制派出工作组赴广西指导疫情处置。

在25日晚召开的新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，东兴市卫生健康局局长孙志科表示，当地将继续强化流调和核酸检测，精准做好溯源、管源、控源、隔源等工作，确保不漏一人、不漏一户。同时，加强封控区域管理及边境一线值守，保持反走私高压态势，打蛇头、堵通道、断链条、摧网络，加大海上巡逻防控力度和技防能力建设，坚决阻断海上非法入境(走私)通道，切实做好防范境外疫情输入工作。

此间官员表示，为防止疫情蔓延，目前东兴全市中小学校及幼儿园全员停课，现有28个养老机构疫情防控工作严格按照规定开展，婚姻登记暂停办理，倡导喜事缓办、白事简办、宴会不办。

国务院联防联控机制综合组广西工作组组长、国家卫生健康委副主任雷海潮指出，广西与境外接壤、陆海相连，边境疫情封控点多、线长、面广，既有陆上防控，又有海上防控，防输入的风险、挑战、压力非常突出。

他表示，工作组将与区市共同努力，用最短时间把疫情控制在最小范围、最小规模。希望当地竭尽全力确保东兴疫情不扩散不拖延，实现疫情零外溢、一线防控工作人员零感染、临床救治零死亡，力争在一个潜伏期控制疫情的社会面风险，病例数不出现大幅度增加，尽快恢复经济社会发展和居民生活生产秩序。(完)