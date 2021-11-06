a2牛奶公司：持续增长源自创新 坚持深化“全奶战略”

“进博会是全球创新与发展的舞台，汇聚了世界各地优秀的创新产品。今年，我们希望通过进博会这一绝佳的展示平台，进一步拓展和深化我们的‘全奶战略’，以满足中国家庭对高品质乳品需求。”第四届进博会期间，a2牛奶公司大中华区首席执行官黎笑做客人民网访谈间时表示。

黎笑介绍，本届a2牛奶公司展台布置以新西兰南岛的纯净大自然为主要设计理念，标志的紫色基调，不仅展示了a2牛奶的产品，也将新西兰代表性的文化符号带到整个展区，让参观者感受到新西兰的优质环境以及天然牧场的自然风光。

本届进博会a2牛奶公司展台。受访者供图

对于a2牛奶公司在中国市场的战略布局，黎笑提到，a2牛奶公司将进一步扩大在中国的投资与规模，从产品、渠道、团队、营销等多角度发力，在中国市场探索新的机遇做出新的尝试，助力乳品行业共同发展。

黎笑介绍，继2013年，a2牛奶公司与中国农垦（集团）总公司旗下的中国农垦控股上海有限公司达成战略合作伙伴以来，今年，a2牛奶公司与中牧集团借助中国和新西兰自贸协定升级的有利条件，双方将共同对位于新西兰南岛的马陶拉乳业展开战略合作。“通过合作，希望将其打造为生产高品质A2型蛋白质乳制品的世界级生产运作平台，从而成为一个能向中国、以及其它国家地区市场提供产品的大规模的消费零售包装营养品制造商，为a2牛奶创造更多通过创新产品触达消费者的契机。”黎笑说。

面对大健康时代，新技术、新营养元素的应用多元化趋势，黎笑表示，企业只有将科学研究的成果运用于产品，才能最终让消费者获益。a2牛奶公司将通过“全奶战略”，不断研发各种产品组合，以满足消费者在不同群体、不同年龄、不同消费场景下的需求。