北京将推养老服务“时间银行”

在今年的北京市政府工作报告中，首次将发展“时间银行”互助养老模式作为市政府一项工作任务明确提出。近期，北京市民政局会同市财政局、团市委三部门共同联合发布《北京市养老服务时间银行实施方案（试行）》（以下简称《实施方案》），将于2022年6月1日起实施。该方案提出，经培训后，年满18周岁、身心健康的本市常住居民都可成为志愿者，并在“时间银行”建立个人账户，每服务1个小时可获得1个时间币并存入账户。“时间币”可用于兑换相关养老服务，积攒1万个还可以入住公办养老机构。

本市常住市民均可参与

谁可以参与服务？市民政局副局长、新闻发言人李红兵介绍，在经过培训后，年满18周岁、热心公益事业、身心健康的本市常住居民，或本市未满18周岁的在校学生在其监护人的带领下参与养老志愿服务的，可成为志愿者并在“时间银行”建立对应个人账户，每服务1个小时可获得1个时间币并存入账户，时间币在全市范围内通存通兑。

时间币如何使用？李红兵说，志愿者既可以在60岁以后兑换相同时长的服务供本人使用；也可以赠送给自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶等直系亲属，让亲人享受服务；还可以向平台捐赠，由市民政局主导，通过平台向有需要的老年人来二次分配时间币，“需要强调的是，服务是无价的，时间币不可兑换资金和实物”。

老人获得服务共分五步

养老服务时间银行运行的基础是其信息管理平台，近期，市民政局将发布平台微信小程序或APP，方便群众完成登录、认证、发布信息、记录时长等各项操作。

老年人如何通过“时间银行”账户获得相应的为老服务？李红兵表示，一共分为5步，第一步，作为需求方，老年人需登录平台进行身份认证、完善个人信息，只要账户里有时间币，经审核后，就可以发布养老服务需求；第二步，需求方在平台上发布个人需求，明确服务内容、时间、所需服务人数等，平台进行审核确认；第三步，老年人的需求被接单后，志愿者在约定的时间地点为老人进行服务，服务开始和结束的时候需要志愿者签到和签退，记录服务时长；第四步，服务完成后，老人在信息平台上进行服务确认，确认后结算时间币；第五步是老人对志愿服务进行评价。

作为提供服务的志愿者，在信息管理平台注册认证后，即可选择预约信息就近、就便开展有关服务，获取时间币。养老服务时间银行的服务内容包括情感慰藉、协助服务、出行陪伴、文体活动、健康科普、法律援助、培训讲座、指导防范金融和网络风险等八大类服务。各区会根据本区老年人实际状况和志愿者专业特色、分布情况等，优化时间银行服务内容，推出满足个性化服务需求、接地气的服务项目。

服务1小时兑换1时间币

具体时长如何兑换成时间币？李红兵说，所谓“时间银行”，是指以时间币的方式对志愿者的服务时长进行记录和储蓄，志愿者服务1个小时可以获得1个时间币，最小的存储单位是0.5个时间币，单次服务时长不满15分钟则无法获得时间币，时长满15分钟但不足45分钟的可获得0.5个时间币，满45分钟但未达到1个小时15分钟的，获1个时间币，以此类推。实际服务时间将计入志愿者个人的总服务时长。

李红兵举了个例子：老人王某在平台上发布需求，招募志愿者陪同体检，预计时长是1个小时，志愿者小张接单了，并在约定的时间地点陪老人体检，但实际的服务时间是1小时20分钟，信息管理平台将根据实际服务时长，为小张结算1.5个时间币，并从王姓老人账户中将1.5个时间币划到小张的时间账户中，同时把1小时20分钟计入小张的总服务时长。

优先向特殊老人赠时间币

针对经济困难、重度失能、失智、计划生育特殊家庭、重度残疾老年人等基本养老服务对象和高龄老年人，以及其他急需社会给予帮助的困难老年人等特殊老年人群，《实施方案》明确各区民政将结合各区实际情况，优先为上述特殊老年群体免费赠予一定数量的时间币，用于发布养老服务需求，兑换志愿者提供的各类服务，切实解决特殊老年群体突出的养老需求。同时，鼓励志愿者借助公益账户为有需要的特殊老年群体捐赠时间币，实现“二次公益”。

身体健康的60岁以上的老年人如何充盈自己的时间币账户？李红兵说：“这就可以借助‘时间银行’体系，参与到为老志愿服务中，用自己的服务来积攒时间币，日后就可以用来兑换相应的服务。同时，我们也希望18岁以上的所有热心公益事业的人群都参与其中，老人也可以邀请家里的子女、孙辈来参加志愿服务，为家里的长辈捐赠时间币。”

值得一提的是，志愿者通过参与时间银行养老志愿服务获得并存储的时间币达到1万个后，可在其年长衰弱或失能后，按照城乡特困人员待遇入住辖区内的公办养老机构。1万个时间币意味着1万个小时的服务时长。李红兵介绍，政府部门还将探索建立梯次分明的激励措施，比如积分兑换奖励、优秀志愿服务项目评选、优秀志愿服务组织评选、星级志愿者等。

弄虚作假者将纳入失信名单

在监管方面，时间银行信息管理平台将采取互联网+、大数据、人工智能等手段，精准对接供需信息，对服务采取“智能化”监管。比如，对同一志愿者在同一时间段参与多个养老志愿服务的，将进行限制，后期根据回访调查情况予以处理；又如，对于高频双向服务、深夜服务、时间币频繁赠予等异常情况，将进行预警提示，并跟踪相关主体和账户。

李红兵强调，对于出现弄虚作假行为的，一经核实，将会采取一定措施，包括取消养老志愿服务信息认定和记录资格，纳入本市养老服务机构失信名单等。此外，对于承接全市养老服务时间银行运行的信息管理平台运营方及其工作人员，要求其对提供服务过程中收集、使用的个人信息严格保密，不得泄露、篡改或者毁损，不得向他人出售或者非法提供。

文/本报记者 蒋若静