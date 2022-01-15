三九天羽绒服如何选购？5个步骤搞定！

人民网北京1月15日电 （记者乔业琼）羽绒服装以其手感轻柔、保暖性好、容易保养等诸多优势受到消费者的青睐，在冬季特别是三九天特别畅销。为全面了解羽绒服市场状况，方便广大消费者选购和消费，近日，山东省消协对羽绒服市场进行了体验调查。

山东省消协调查选取了济南市市场销售的38个品牌的57款羽绒服。根据产品标签，大部分执行的标准是GB/T14272—2011，部分外资或合资品牌标注的是企业标准；产品标注含绒量大多在80%-90%之间，以90%居多；57款羽绒服中有55款标注了充绒量。

据专家介绍，鹅绒和鸭绒都有很好的保暖性，影响羽绒服保暖性的因素有多种，除了羽绒品种，还有充绒量、绒子的含量，朵绒的大小等，所以不能简单地说鹅绒羽绒服和鸭绒羽绒服那种好。羽绒的保暖性能和羽绒的蓬松度及绒子含量直接相关，绒子含量越高，蓬松度越高，羽绒的品质越好。羽绒的品质与鹅、鸭的生长周期、品种和产地等有关系，生长周期影响较大，生长周期相对越长、它的羽绒成熟度越高，朵绒就越大，保暖性越好。鹅绒和鸭绒相比，一般成熟的鹅绒绒朵比鸭绒的绒朵稍大，鹅绒的蓬松度比鸭绒略高，相对来说其保暖性能要好一些。

山东省消费者协会、山东省纤维质量监测中心联合提示广大消费者，在购买羽绒服时，要做到以下5点：

一看。在购买羽绒服的时候一定要注意查看羽绒服的标签信息是否包含：制造者的名称和地址、产品名称、产品号型、纤维成分及含量、维护方法、执行的产品标准、安全类别、羽绒品种、绒子含量（含绒量）、充绒量等信息，如果标识信息不全，应引起注意。还要关注一下做工方面的质量，如拉链、金属扣等，是否美观、光滑、松紧适宜。

二压。由于羽绒的特殊结构，羽绒纤维中会固定一定的空气量，固定空气量越大，保暖性也就越好。压一压看羽绒服的回弹性与蓬松度，将羽绒服放松铺平，用手按压，随即松开，如果羽绒服能迅速恢复原状，说明回弹性和蓬松度好，羽绒的品质和保暖性也就越好。如果含绒量低，掺有一定量的毛片或粉碎毛的话，回弹性就差，羽绒服拎在手里会有沉重感。

三摸。绒子含量（含绒量）比较高的羽绒服，手感比较柔软，用手指挤捏，无明显颗粒感（羽梗），说明羽绒比较好。当然，羽绒是天然的物质，根据绒子含量大小，它里面有一定限度的小毛梗和毛片是正常的。

四拍。可以拍打一下，看看有没有细小的绒丝从缝线针眼钻出来，造成羽绒服钻绒的主要原因是包绒的织物密度太低或者接缝处理不当，如果有大量毛绒钻出，说明服装防钻绒性不好。注意羽绒是不能剧烈拍打的，否则朵绒就会破碎。

五闻。在购买的时候闻一闻有没有异味，羽绒本身就有一定的气味，如果羽绒洗涤加工得不太好，可能羽绒服就有难闻的气味，消费者应避免选购气味明显的羽绒服。