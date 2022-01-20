甲状腺结节活检要“扎针”听着很疼其实……

“我的甲状腺里长了一个结节，超声医生说这个结节有可能是恶性的，我该怎么办？”

“大夫，做甲状腺结节穿刺活检要‘扎针’，连麻药也不打，会不会很疼？”

……

临床中，经常碰到患者这样问。

在日常的门诊中或者是年底体检时，很多朋友都会选择进行甲状腺超声检查。因为超声可以帮助医生观察甲状腺的大小、内部结构和血流情况等，超声已成为甲状腺检查的重要手段之一。

当甲状腺里有怀疑恶性的结节时，为了明确诊断，超声医生可以对甲状腺结节进行细针穿刺活检（FNA）。细针穿刺活检是用一根很细很细的针，从结节里取出一些细胞，然后请病理医生判断结节是否为恶性。

这是一项新技术吗？不是。细针穿刺活检这项技术在国内已经开展好多年了，是一个非常安全可靠的有创检查。

既然是有创检查，会不会很疼？

患者朋友们大可不必担心会像影视作品中“扎针”的场面那样，会承受很大疼痛。在进行细针穿刺活检时，取材用的针非常细，刺破皮肤的疼痛感比较低，基本不会感觉到疼。所以，在进行操作时也是不需要打麻药的。

患者无需住院即可完成细针穿刺活检。不过，在进行这项穿刺检查前，患者需要完善常规的术前检查，比如一份甲状腺超声报告；凝血功能、免疫五项等必要的化验结果。

细针穿刺活检可以帮助医生判断大部分甲状腺结节的良恶性。但是，受到结节大小、性质、取材等因素影响，会有少数的病变在做完FNA检查后，仍无法判断良恶性。

此外，甲状腺恶性结节也分为许多种病理，对于最常见的甲状腺乳头状癌，FNA可以很好地确诊。而针对甲状腺恶性的滤泡性肿瘤，使用细针很难取到恶性病变的组织，如果怀疑是甲状腺恶性的滤泡性肿瘤，建议就诊外科医生，询问是否需要切除。

与此同时，如果是怀疑甲状腺淋巴瘤的患者，也不适用FNA，而要选择粗针进行组织学的取材，来进行病理的诊断。

文/李凯男(北京大学第三医院)