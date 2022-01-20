假期预防近视 这些护眼产品可能帮倒忙

小儿“科”

这些护目产品起不到预防近视的作用，若将保护视力的希望寄托在它们身上，反而会让学生和家长放松警惕，忽视了用眼健康，增加罹患近视的风险。

魏瑞华

天津市中小学生视力健康管理中心主任、天津医科大学眼科医院主任医师

寒假已至，家长们又开始担心孩子过度使用电子产品造成近视。于是，他们从网上搜罗各种护目产品——护眼平板、防蓝光眼镜、投影仪、眼罩、眼贴、叶黄素……抱着聊胜于无的心态让孩子们用起来，以期能保护他们宝贵的视力。

那么，这些产品到底是护目“神器”还是“安慰剂”？天津市中小学生视力健康管理中心主任、天津医科大学眼科医院主任医师魏瑞华在接受科技日报记者采访时表示，这些护目产品起不到预防近视的作用，若将保护视力的希望寄托在它们身上，反而会让学生和家长放松警惕，忽视了用眼健康，增加罹患近视的风险。

蓝光不是导致近视的罪魁祸首

不少家长觉得，电子产品发出的蓝光是导致近视的罪魁祸首。于是，他们千方百计去寻找防蓝光、无蓝光、降蓝光的“神器”。

比如，最近网上大卖的护眼平板。相关厂家称，其采用蓝光波峰红移技术，可有效降低电子屏幕的蓝光辐射量。同时，与普通平板相比，护眼平板的显示更清晰，而且可以根据光线调节亮度，减少对儿童眼睛的刺激。

再比如，防蓝光眼镜。相关商家声称，该眼镜镜片贴有特殊的膜，包括紫晶膜、黄金膜、蓝膜、绿膜、黄绿膜等，儿童戴上防蓝光眼镜后再使用电子产品，就可以有效屏蔽蓝光，保护视网膜和视力。

还有受到家长们热捧的投影仪，商家宣称其不仅可有效阻隔短波高能蓝光，还能隔绝屏幕产生的直射光，继而大大减少光对儿童视力的伤害。

那么，遮住蓝光就能预防近视吗？

“蓝光是指波长为400到500纳米的可见光，其大部分来源于太阳光，而我们日常使用的LED灯等常见光源里也有蓝光。蓝光也分有益和有害两种，有害蓝光主要在400到445纳米波段，其可以穿透眼角膜和晶状体直接到达视网膜，长时间照射的确可能会使视网膜细胞受损。”魏瑞华介绍，不过我国对于光生物安全的推荐标准是，辐亮度小于等于100个单位，在这一范围内就不会产生蓝光危害，而生活中大部分电子产品的辐亮度均在1个单位以内。

2019年上半年，中国消费者协会在市场上选购了具有代表性的13款电子产品进行测试，所有产品的相关指标均在安全范围内。

“目前没有任何证据表明，蓝光会造成儿童近视的发生。对于儿童来说，我们提倡的是全光谱光的摄入。”魏瑞华表示，如果选用不合格的防蓝光眼镜，如颜色偏深、光阻断率高的镜片，不但不会保护眼睛，反而会加剧视疲劳，甚至还可能加重近视度数。

魏瑞华指出，其实电子产品发出的蓝光并非造成近视的真凶，长时间、不间断、近距离、姿势不当地使用电子产品，导致用眼过度和用眼疲劳，才是导致近视的祸首。

魏瑞华提醒，孩子在看电子产品时，应遵循“宁大勿小，宁远勿近”的原则。同时，家长要控制孩子使用电子产品的时间。比如，学龄前或小学低年级的儿童，每天累积使用电子产品的时间不得超过1小时。对于青少年来说，每天累计使用电子产品的时间不应超过2小时。此外，最好持续用眼20分钟后，望远20英尺（6米）外的景物持续休息20秒。

眼罩、按摩仪、叶黄素都无法预防近视

“市面上的一些蒸汽眼罩、发热眼贴，其原理主要是通过适当的温度来加快眼部血液循环，从而起到缓解视疲劳的作用，此外蒸汽对干眼症也有一定的缓解作用。”魏瑞华表示，但这种眼罩、眼贴对于预防近视没有任何作用，而且皮肤敏感的孩子，应谨慎使用。

商家声称，护眼按摩仪可通过按压穴位缓解视疲劳，但目前没有科学依据证明其对近视有控制和治疗作用。“每个人的眼睛都不一样，其眼周穴位的位置也不一样，护眼按摩仪无法找准穴位，按摩便是无效的。如果其按压在孩子的眼球上，且震动强度过大，反而会对眼睛造成伤害。”魏瑞华建议，“使用护眼按摩仪倒不如孩子自己做眼保健操更便捷、安全，我们倡导中小学生每天上午和下午各做5分钟的眼保健操。此外，适当的球类运动也有利于近视防控。”

有研究表明，特定的营养素如叶黄素、胡萝卜素、维生素A、锌等，对于干眼、某些视网膜疾病、黄斑病变等有一定预防和保健作用。但是，尚未发现这些营养素在对近视预防和控制方面起作用。

“很多食物都富含叶黄素，只要儿童饮食均衡，好好吃饭就能摄入足够的叶黄素。”魏瑞华表示，如果孩子严重挑食偏食，可以在医生指导下适当补充叶黄素。

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专家教你科学选购护眼灯

点开线上购物App，搜索“护眼灯”，出现的产品一定会让家长们挑花了眼。市面上护眼灯的价格从几十元到几千元不等，“A级”“AA级”“无眩光低阴影技术”“漫反射照明原理”“立体双透光”……一个个陌生的词语，让人看得眼花缭乱。

“为孩子挑选护眼灯时，一个最重要的原则就是，相关参数要符合国家标准。”天津市中小学生视力健康管理中心主任、天津医科大学眼科医院主任医师魏瑞华介绍，2018年实施的国标GB/T9473-2017《读写作业台灯性能要求》对读写作业台灯的显色、色温、蓝光危害、频闪、照度、照度均匀等指标都有明确要求。

比如，“国A级”和“国AA级”则是根据国标中照度和照度均匀度等指标划分的。其中，照度“国A级”意味着在小于等于300平方毫米的120度扇形区域照度要大于等于300勒克司（Lux）；在大于300平方毫米、小于等于500平方毫米的120度扇形区域照度要大于等于150勒克司。而“国AA级”则代表相同条件下照度大于等于500勒克司和大于等于250勒克司。

“照度对于儿童视力有一定的影响，照度不足的话，光线就会比较暗，孩子就看不清东西，就需要靠近去看，进而影响视力。”魏瑞华介绍，而照度不均匀，则会导致孩子在看东西时，为了适应这种明暗变化而不停调节瞳孔，容易造成视疲劳。

同时，在选择护眼灯时，还要注意色温，尽量选择色温在4000凯尔文（K）左右的护眼灯。“色温太低，灯光偏暖偏黄，人眼不容易疲劳但容易催眠；色温太高的灯光偏冷偏蓝，容易造成视疲劳。”魏瑞华说。

此外，要尽量选择没有频闪的护眼灯。魏瑞华解释，每一次的闪烁，孩子的瞳孔都会跟着收缩、放大一次，无形中就会增加用眼负担，眼睛就会感到疲劳。

“任何护眼灯的本质都在于改善儿童的照明环境，因此我们建议在孩子读写学习时不仅要开台灯，而且要把台灯放置在写字手的对侧，防止遮光阴影。”魏瑞华表示，开台灯的同时还要开顶灯，因为大部分台灯的照明范围还是有限的。顶灯可以提供背景光，整体视觉的光环境对于视力的保护也很重要，因此一般建议使用双照明。

当然，任何护眼灯都无法达到室外阳光的照度。研究发现，当环境光照度超过1000勒克司时，就能达到很好的近视防控效果。1000勒克司的照度在室内很难实现，但在室外即使是多云或者阴天也很容易达到（晴天中午的阳光照度可达8000到10000勒克司）。

“如果有条件，尽量保证儿童每天累积户外运动时间达到2个小时。若因疫情防控无法去户外活动，也可退而求其次，选择在阳台或者窗台边晒太阳。”魏瑞华表示，只要采光好，在阳台活动一样可以起到近视防控效果。