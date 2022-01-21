直播预告：结直肠癌治疗就是“一刀了之”？

手术是结直肠癌主要的治疗方法。早期患者通过手术可获得根治，中晚期患者手术依然非常重要。1月21日15:00，“人民好医生”客户端将邀请昆明医科大学第一附属医院胃肠外科行政副主任曾玉剑进行视频直播，为您科普结直肠癌手术治疗的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

曾玉剑，昆明医科大学第一附属医院胃肠外科行政副主任，医学博士，副教授，硕士研究生导师。中国医师协会结直肠癌肿瘤医师分会器官功能保护专业委员会委员；中国医师协会外科医师分会微创外科医师委员会青年委员；中国医师协会内镜医师分会腹腔镜医师委员会委员；中国中西医结合学会直肠癌防治专家委员会委员；云南省医师协会外科医师分会微创外科医师学组组长、结直肠肿瘤外科医师学组副组长；云南省医学会外科分会青年委员会副主任委员。

擅长：结直肠癌、胃癌及其他胃肠肿瘤的规范化、个体化和微创化治疗。特别是低位直肠癌保肛手术、困难胃癌手术。

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