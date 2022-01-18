奥密克戎也“内卷” “隐身变体”在作祟

国际战“疫”行动

日前，以色列多家媒体报道称，该国至少发现20例新冠病毒奥密克戎毒株BA.2变体的感染者，该变体相比奥密克戎原始毒株突变数量更多，引起了部分专家的担忧。

无独有偶，近日，多个跟踪新冠病毒进化情况的研究人员在社交媒体警告，奥密克戎毒株BA.2变体正在多个国家兴风作浪，甚至开始逐步替代更早出现的BA.1变体。这种“内卷”显示，BA.2变体可能具有更强的传染性。

根据各国上传到GISAID平台的新冠病毒基因组数据，2021年12月中旬前，BA.2变体还非常罕见，但此后数量迅速上升。在丹麦，从去年12月30日至今年1月2日，BA.2变体占该国上传新冠病毒样本总数的比例从14.1%增长到30%，而BA.1变体占比则从76.6%下降到65.1%；在印度，从去年12月30日到今年1月5日，BA.2占比从12.1%上升到46.38%，BA.1变体占比则从58%下降到37.68%。此外，英国、菲律宾、加拿大、德国等全球数十个国家均已发现BA.2变体的存在。

根据我国广东省疾病控制预防中心研究人员1月3日发表在《中国疾控周刊》上的相关文章，全球最早的BA.2变体样本于2021年11月27日在南非发现，12月28日，广东省疾控中心发现一名境外输入病例感染了BA.2变体，基因测序分析认为，该变体有67个核苷酸变异位点，在蛋白质水平上有49个氨基酸突变位点和9个氨基酸缺失。而BA.1变体蛋白质水平上共有约50处变异，相对BA.2变体略少。

值得注意的是，BA.1变体在PCR检测中会出现刺突蛋白基因脱靶，这是其区别于“德尔塔”等毒株的重要特征，因此较容易被发现。但BA.2变体基因组并不具备导致刺突蛋白基因脱靶的特征性缺失，PCR检测难以区分该变体与其他毒株，需要基因测序等更复杂耗时的手段才能明确，因此BA.2变体也被称作“隐身奥密克戎”。

事实上，奥密克戎毒株还有一个BA.3变体，但数量很少，全球仅发现33例样本。目前，以色列等国科研人员正在紧密追踪奥密克戎毒株BA.2变体的传播，其传染性和致病性特点仍在研究之中。