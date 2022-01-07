字节跳动研发医疗AI抗癌 已申请15项发明专利

1月7日，据字节跳动消息，字节跳动旗下医疗品牌“小荷健康”研发了一款结肠镜AI辅助诊断软件。其可利用人工智能技术，辅助临床医生实时发现、鉴别结直肠癌症病变。目前，该软件对结直肠癌相关标准诊断的敏感度、特异度(反映医学筛检水平的两项关键指标)均已提升至95%以上。

据了解，结肠镜AI辅助诊断软件是小荷健康的医疗科研攻坚项目。研发过程中，国内多家三甲医院向小荷健康提供了支持，授权其分析了50余万例医学案例、1400余万份医学图片等数据。

该项目研发人员表示，基于字节跳动在机器学习和图像识别领域的技术优势，此次研发的结肠镜AI软件有很强的深度学习能力，结直肠癌医学图像和数据的处理能力、处理速度均得到较大提升。

资料显示，字节跳动已为相关AI技术申请了15项发明专利，主要集中在息肉识别、息肉分型、内镜图像分析处理等领域。综合运用这些技术后，这款AI结肠镜软件可在不增加额外数据的情况下，实现自监督训练，不断提高自身学习能力及临床使用精度。在实时处理肠镜检查视频时，其每秒可分析30张至50张医学影像，并在检查过程中对医生作出实时反馈和诊断提示。

与其他癌症相比，结直肠癌相对可防可控。而可防可控的关键在于早预防、早筛检、早治疗，结肠镜检查便是最主要的早筛检手段之一。《健康时报》曾报道，中国需要35万名消化内镜医师，但实际数量不足4万名，熟练操作者更少。而一名消化内镜医师从新手到熟手，要经过10年以上的培养和历练。因此，AI医疗技术在辅助临床医师、增益临床能力方面的重要性愈加凸显。

小荷健康相关负责人透露，之所以研发结肠镜AI器械及配套软件，是为帮助解决我国消化内镜医师短缺、传统结肠镜检查漏诊率居高不下等问题。小荷健康早期曾进行内部调研，重点梳理了字节跳动的技术专利。“经过研判，我们最终选择了结肠镜AI技术作为第一个科研项目。通过这项技术，我们可以把自身技术优势运用到医疗场景中。”这名负责人说。

为了解一线医生的实际需求，产品开发前，所有研发工程师都在合作医院实习，每天观摩手术、检查操作过程，观看大量肠道视频。根据实践情况，工程师们决定了结肠镜AI技术的研发方向：除辅助医生发现、鉴别结直肠癌症病变外，还具备肠道清洁度评估、肠胃镜模式自动切换等功能。此外，结肠镜在进入、退出患者肠腔时会有专门提醒，协助医生判断用时是否符合标准要求；为了更好地协助新手医生，这款软件还开发了肠道检查辅助功能。

“像肠道检查辅助功能，能在肠腔不可见时协助医生预测肠镜所在方向。这对一些新手医生帮助很大。”上述负责人表示，很多医生曾在调研时提到，不当的肠镜进镜操作可能引起疼痛，甚至损坏肠道黏膜、造成穿孔。这也成为这款AI结肠镜软件重点解决的问题之一。

中山大学附属第六医院副院长吴小剑认为，人工智能与结肠镜结合是目前趋势之一，小荷健康的结肠镜AI技术在敏感度、特异度这两项反映医学筛检水平的关键指标上表现突出。如果相关技术大规模投入临床，将可大量辅助一线医生提高结直肠癌、结直肠息肉等病变诊断效率、降低漏诊率。

小荷健康相关负责人表示，小荷健康会将恶性肿瘤作为科研持续攻关的重点项目。未来，字节跳动也会在技术研发上投入更多资源，将医疗需要与自身技术优势结合，让更多普通患者受益。