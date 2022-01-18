日前，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。在提到打造智慧共享的新型数字生活时，《规划》提到“培育一批新型消费示范城市和领先企业”“培养全民数字消费意识和习惯”。

根据中国信息通信技术研究院去年发布的《中国数字经济发展白皮书》，2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP的38.6%，居世界第二位；增速同比上升9.7%，位居全球第一，这标志着数字经济产业已成为中国经济稳定增长的重要引擎。

其中，数字消费是推动中国数字经济发展的关键动力，也是促进国内需求加快恢复、持续扩大的重要力量。近年来，以网络购物、网络直播、数字文化、在线医疗等为代表的数字消费新业态、新模式迅猛发展，深刻改变着人们的消费习惯。无论在城市还是乡村，数字消费新亮点频出，各项新技术加速落地应用，发展前景令人期待。

催生新业态

助力城市空间改造

“数字消费是指消费市场针对商品的数字内涵而发生的消费。”清华大学互联网产业研究院院长、清华大学经济管理学院教授朱岩认为，数字经济时代，无论是工程机械还是日用百货，都需要具备数字内涵、文化内涵。当产品被赋予数字性能之后，消费模式就会相应发生很多改变，继而给市场注入新的活力，给企业带来新的发展机会。

许多城市已经看到数字消费的潜力，大力支持相关新业态的发展。

年逾八旬的浙江省宁波市市民张林，患有高血压，并发肾功能减弱。去年，家人为他注册了“宁波云医院”系统，能够在线预约专家医生云问诊。到了约定时间，张林在家中通过视频和医生讲述自己的症状。医生调阅他的健康档案，结合确诊信息，开出了电子处方并将处方提交至“云端”。一天后，张林收到了配送到家的控制高血压的药物，很轻松就完成了看诊。

除了在线医疗，宁波市还在去年10月举办的信息消费体验日活动上，展示了27项数字消费体验互动项目，涉及通信、医疗、民生、金融、娱乐等消费场景；并发布了宁波移动天宁旗舰店、宁波市智慧城市科技馆等13个市级信息消费体验中心，培育引导市民数字消费。宁波市经信局有关负责人表示，打造信息消费体验中心，不仅能提供丰富的数字生活新体验、促进数字消费发展，还能带动信息技术产品、服务加快向产业链高端迈进，提升百姓在信息消费领域的获得感、幸福感、安全感。

数字消费还能够推动城市空间的升级改造。

北京市东城区隆福大厦，这座昔日的百货商场如今已成为了“文化+科技”深度融合的消费新地标。书店、美术馆、精品咖啡店、潮流艺术市集……老建筑转身变为时尚的网红打卡地，科技化、数字化、智能化与文化体验消费在此完美融合。将于今年开业的隆福寺街区修缮更新二期项目之一——长虹影院，包括飞行影院、“走入中国”、文创体验区三大功能区。北京隆福文创商业管理有限公司相关负责人仝韬介绍，改造后的长虹影院将成为一个全新的飞行影院，设置70座体感座椅和巨型球幕，悬空式动感飞行平台可将乘客的座椅推进巨大球幕中，创造沉浸式的文娱体验。此外，长虹影院还计划在外立面安装曲面裸眼3D屏幕，进一步增加建筑的科技感。

北京市经济和信息化局副局长陈焕文表示，在加速构建数字消费全新场景方面，北京市将在重点区域积极培育不少于15个信息消费体验中心。布局无人零售、智慧零售等新零售技术与传统零售业的融合示范，推动智慧停车、无人驾驶出租车等新型数字化出行服务，构建新型消费服务场景。

扩大覆盖面

拉动乡村消费升级

数字消费也成为撬动乡村消费升级、助力乡村振兴的重要抓手。

“没想到这么方便，碰一碰就付完钱了！”江苏省苏州市相城区望亭镇迎湖村村民沈才玲，拿着数字人民币实体卡在超市买了几样日用品后表示，“尝鲜”数字人民币让她感到很惊喜。

去年10月，迎湖村搭上数字经济的快车，在农家乐、酒店、超市等商户设置多个数字人民币消费场景，还陆续向村民发放近千张数字人民币实体卡，让更多村民能零距离接触数字人民币，体验到数字消费的便利。

如今，随着数字乡村建设的推进，农村地区数字消费增长迅速，城乡差异不断变小。以网络购物为例，2014年，中国农村网络零售额为1800亿元；到2020年，已增至1.79万亿元。全国建设县级电商公共服务和物流配送中心2000多个，村级电商服务站点超过13万个。快递网点已覆盖全国3万多个乡镇，覆盖率达97.6%。

数字消费在乡村的普及，让村民们享受到更丰富、优质的商品，收获了更好的购物体验。“以前给孩子买奶粉，要骑摩托车到镇上，好麻烦，品牌又少。现在手机上网，一下就买到了，邮政还能给送到家里来。”湖南省衡阳市衡东县江坪村村民李美珠的儿子、儿媳都在外地工作，她在老家带着孙子和孙女生活。前几年，村镇里卖母婴用品的商店很少，为了不耽误孩子们吃的用的，李美珠学会了网购。“现在，看短视频、从直播间下单领优惠，我都能操作明白。越买越熟练，我还帮村里其他老年人‘代购’，大家一起拼单，实惠更多了！”

在村民消费习惯和消费结构发生转变的同时，还有越来越多乡村借力数字消费需求，走出了致富增收的新路子。

贵州省遵义市正安县瑞濠村，在周围人的口中，更响亮的名号是“吉他淘宝村”。这个地处山区的村庄曾深陷贫困。村民唐玉江记得，自家最困难的时候，种庄稼的种子都要借钱买。但后来，县里兴起了吉他产业，并通过电商平台打开销路，每年有几百万把吉他从这里走向世界。2020年初，正安县正式脱贫。商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇表示，正是因为电子商务改变了传统经济布局，才促成了瑞濠村的蜕变。

瑞濠村的变化并非个例。根据阿里研究院制定的标准，在农村地区，以行政村为单元，电子商务年销售额达到1000万元，本村活跃网店数量达到100家或当地家庭户数的10%，可认定为“淘宝村”。最新数据显示，2021年“淘宝村”数量已达到7023个，同比增长近30%。南京大学空间规划研究中心执行主任罗震东认为，这表明数字经济与乡村深度融合仍然具有较大潜力空间，在乡村振兴大背景下，“淘宝村”将为共同富裕提供可行路径。

落地新技术

赋能传统消费场景

中国数字消费的提质增量，离不开信息基础设施建设的支撑。

《中国数字经济发展白皮书》指出，中国的信息基础设施建设规模全球领先。中国拥有全球规模最大的光纤网络和4G网络，到2020年底，固定宽带家庭普及率达96%。5G网络建设速度和规模位居全球第一，已建成5G基站达到71.8万个，5G终端连接数超过2亿。

更多新技术的应用为数字消费升级带来新机遇。清华大学公共管理学院院长江小涓指出，在新一代技术支撑下，包括人工智能、大数据、云计算、物联网、先进机器人、3D制造等，数字消费、数字生产、数字网链、数字化资源配置都会显著提升，到“十四五”末期，数字经济整体形态就会初步形成，持续演进并产生深远的影响。

一些走在前列的地区，正加速各类新技术的落地应用，让数字技术为传统消费场景赋能。

在北京市西城区，北京坊商圈打造了全球首个“5G+虚拟现实”智慧商圈。由华为公司提供的“河图技术+5G”，实现了商圈内三维实景步行导航功能。消费者在手机上可以看到各个网红打卡点的位置，便于游览；走进地下车库，能收到导航提醒，轻松找到自己的停车位。此外，利用AR（增强现实）技术，地图上会显示精彩纷呈的虚拟数字内容，与周围真实环境叠加在一起，让消费者能够同虚拟元素互动。比如，双击虚拟商铺就能参与抽奖，并领取真实商家发放的消费券，还可以在虚拟世界中同卡通人物合影，在线看到绚丽的烟花等。

“数字消费推动了产业提质增效、拉动了经济增长，是推进北京培育建设国际消费中心城市的重要支撑。”据北京市经济和信息化局相关负责人介绍，北京市将对更多传统商圈进行数字化改造，利用数字技术推动线上排队、智慧会员、在线直播、智能停车等智慧应用落地，通过大数据分析消费者驻留时间、出行时段、消费偏好等数据，及时调整运营方向，为消费者提供更好的消费体验。此外，还将积极推动以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络在重点商圈全覆盖，“不仅可以让百姓通过互联网获取各种数字内容提供更好的网络服务，还可以满足智能网联汽车、无人配送车等新型数字消费智能终端对于高速率、高可靠网络的新需求。”