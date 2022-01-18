国务院联防联控机制：稳步实施新冠病毒核酸20合1混采检测技术

国家卫健委官网截图

人民网北京1月18日电 （记者张文婷）据国家卫健委消息，为进一步做好新冠病毒核酸检测，给疫情防控争取宝贵时间，在目前5合1、10合1混采检测基础上，国务院联防联控机制医疗救治组积极组织专业机构和专家论证，研究提出进一步提高核酸检测效率的技术方法。经开展临床真实样本验证，在确保核酸检测质量的基础上，决定稳步实施20合1混采检测技术，并组织制定了《新冠病毒核酸20合1混采检测技术规范》（以下简称《规范》）。

什么是20合1混采检测？即指把采集自20人的20支拭子集合于1个采集管中进行核酸检测的方法。

《规范》提到，20合1混采检测可大幅度提高检测效率，更加适用于大规模人群核酸筛查工作。与10合1混采检测技术相比，主要是在采样管方面做出调整。

据了解，《规范》共分为10个部分，主要包括：样本采集耗材规格、采集地点要求、采集流程、标本送检、实验室接收、标本检测与质量控制、检验结果处理、检测后样本处理、技术人员基本要求、生物安全防护等。

值得关注的是，《规范》要求，工作人员在采集前分配20个受检者为一组，采集前收集并登记受检者相关信息（包括姓名、性别、身份证号、联系电话、采集地点、采集日期和时间），按照组别进行采集管编号。因20人相对较多，为避免不同组人员弄混，采样时，可采用2米线将下一组等候人员与正在采集的一组人员严格分隔开来，该组人员采完后，下一组人员才能有序进入采样区。

《规范》提到，当混采检测结果为阳性、灰区或单个靶标阳性，通知相关部门对该混采管的20个受试者暂时单独隔离，并重新采集单管拭子进行复核。当复核单管核酸检测如均为阴性，则按照阴性结果回报。暂时隔离人员即解除隔离；如检测结果阳性，按程序上报。